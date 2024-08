Lõuna-Aafrika Vabariigis tegutsevale Eesti idufirmale Planet42 autosid müüv kohalik ettevõte tõdes, et senine koostöö Eesti firmaga on olnud hea, kuigi viimasel ajal on mõni mure tekkinud.

Planet42 autorendiäri Lõuna-Aafrika Vabariigis (LAV) paistab toimivat: pärimise peale kinnitab sealne klienditeenindus, et autosid saab rentida küll. Eestis on ettevõtte asutajad samal ajal teatanud, et firmal on finantsraskused, mille tõttu jääb firma sadadele investoritele võlgu.