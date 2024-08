Haljala õlletehase uus juht Juhani Tamminen ütleb, et ta on ettevõtte viimane õlekõrs.

„Meil läheb praegu halvasti ja kui õlletehas jätkaks vanaviisi, siis tuleb see jaanuaris või veebruaris kinni panna. Ma tean, kuidas seda ettevõtet päästa ja olen valmis võitlema, sest siin on töötajad, kellel on laenud ja lapsed,“ lausub uus juht Lääne-Virumaa Uudistele . Praegu töötab Haljala õlletehases 19 inimest.