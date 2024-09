Tagasi 06.09.24, 09:02 GRU sõjaväeüksus tegi Eesti ametiasutuste vastu küberründeid Eesti kaitsepolitsei tuvastas koostöös kümne riigi 14 teenistusega ühisoperatsioonis Toy Soldier, et Venemaa Kindralstaabi Peavalitsuse ehk GRU alluvuses olev sõjaväeosa on alates 2020. aastast sooritanud küberründeid nii Ukraina kui ka NATO ja ELi riikide, sealhulgas Eesti vastu.

Üks kolmest GRU ohvitserist, keda kahtlustatakse 2020. aastal toime pandud rünnakutes Eesti riigiasutuste vastu Nikolay Korchagin. Tema kohta on välja antud rahvusvaheline vahistamismäärus. Foto: Prokuratuur

Keskkriminaalpolitsei on riigiprokuratuuri juhtimisel viinud läbi kriminaalmenetluse, milles tuvastati, et sama üksus pani 2020. aastal toime rünnakuid Eesti riigiasutuste vastu. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati kolm GRU ohvitseri, keda on alust rünnakutes kahtlustada: Yuri Denisov, Nikolay Korchagin ja Vitali Shevchenko.

