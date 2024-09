Tagasi 19.09.24, 16:17 Reet Roos: 2025. aastal pole mõtet suurt tulu oodata 2025. aastal pole mõtet suurt tulu taga ajada, ütles ettevõtja Reet Roos majanduskonverentsil Äriplaan. Temaga koos laval olnud Kristel Kruustük tõdes, et viimased paar aastat on olnud väga rasked ning tema hoiab järgmisel aastal konservatiivset, kuid positiivset joont.

Ettevõtjad Kristel Kruustük (vasakul) ja Reet Roos viskasid Äriplaani laval pilgu järgmisesse aastasse. Foto: Liis Treimann

„Mina ei näe järgmisel aastal orgaanilist kasvu,“ ütles reklaamiagentuuri Inspired Universal McCanni omanik Reet Roos. Ta sõnas, et tema ettevõtte järgmise aasta eesmärk on säilitada oma turuosa, kasumi kasvu ta ei oota. „Kui natuke kasvab, siis on meil hästi,“ ütles ta.

