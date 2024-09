Tagasi 22.09.24, 08:00 Raadiohitid: kasulikku investorile, aga ka lennundusest ja hiigelhankest Nädala kuulatuimates saadetes keskenduti investeerimisportfelli strateegiale, ettevõtete investeeringute seisule, aga ka turismile ja lennunduse käekäigule.

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor (paremal) ning Redgate Wealthi investeeringute valdkonnajuht Peeter Koppel suvisel investeerimisfestivalil. Foto: Mailis Vahenurm

Ka jõudsid hittide sekka saated Rail Balticu hiigelhankest ja idufirmade sektori kehvast seisust, mida leevendaks Bolti IPO.

Nädala raadiohitid:

Koppel ja Nestor: sellega on investoril võimatu mööda panna

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ning Redgate Wealthi investeeringute valdkonnajuht Peeter Koppel arutasid, kuidas leida seoseid makromajanduse indikaatorite vahel ja kuidas võivad need mõjutada finantsturge.

Lisaks rääkisid nad, mida on oluline silmas pidada, et oleks võimalik turgude liikumisest kasu lõigata. Ka arutatakse, milliseid korrelatsioone leiab ChatGPT. Saade on salvestatud 2024. aasta suvel toimunud investeerimisfestivalil.

Rain Lõhmusega investeerimisfondi asutanud Kaido Veske: ettevõtjad ei peaks praegu investeeringuid kinni hoidma

“Praegu on oluline, et sa ei alainvesteeriks ja hoiaks mingeid investeeringuid tagasi, mis on tegelikult olulised teha,“ rääkis saates investeerimisfondi Livonia Partners kaasasutaja ja partner Kaido Veske, millist nõu annab ta praegusel keerulisemal ajal kasvamiseks oma portfelli ettevõtetele.

Saates kuuleb teiste teemade seas sedagi, miks on Livonia Partnersi jaoks veel vara investeerida tehisintellekti ja kuidas mõjutab nende investeeringutest väljumist kogemus aianduskaupade müüja Hortesega, mis kaks aastat pärast nende väljumist leidis end keerulises seisus. Saadet juhib Kristel Härma.

Tallinna Lennujaam jäi mullu napilt ilma kuulsast lennuliinist

Tallinna Lennujaam jäi eelmisel aastal väga napilt ilma kuulsast Suurbritannia lennufirmast British Airways, kuid püssi nurka ei visata.

"Turismitunni" sügishooaja esimeses saates olid külas Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe ja Puhka Eestis äriturunduse tiimijuht Kristiina Kästik. Külalised tõid välja, et läinud suvi oli Tallinna Lennujaamale edukas, kuid ometi tuleb uute lennuliinide nimel igapäevaselt palju pingutada.

Juttu tuli ka Tallinna lennujaama järgmise kümne aasta plaanidest ja sellest, miks ühe lennuliini avamine nii ajakulukas on. Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

Rail Balticu uue hiigelhanke õnnestumisel on kaks suurt riski

Rail Baltic plaanib kuulutada 23. septembril välja Eesti mõistes väga suure alliansshanke, mille maksumuseks koos kõigi töödega võib kujuneda miljard eurot, ütles Rail Balticu portfellijuht Janar Tükk.

Ka Verston on valmis sellel osalema, kuigi veel on palju teadmatust ja suuri riske, kinnitas ettevõtte juht Tarvi Kliimask.

Saatekülalised rääkisidki pea pool aastat kestvast hankest, selle riskidest, maksumusest ja rahastusest. Ka jagasid nad soovitusi ehitusettevõtetele, kuidas hankest osa võtta ja kuidas täpsemat info saab küsida. Saatejuht on Teeli Remmelg.

Valeria Kiisk: "Hakka ettevõtjaks, kallis investor Toomas!"

Saates lahkas Redgate Capitali partner ja finantsekspert Valeria Kiisk erinevaid strateegiaid, kuidas investeerimisportfelli luua.

Esmakordselt selle aasta septembrikuu investor Toomase Investeerimisklubi üritusel kõlanud ettekandes arutles Kiisk, millistest sammudest portfelli loomist alustada ning mida edaspidi silmas pidada.

Saate teises pooles analüüsiti süvitsi investor Toomase portfelli. Koos Äripäeva investeerimisvaldkonna juhi ja ühe investor Toomase tiimiliikme Juhan Langiga võrreldi nii Toomase kui investor Andrise portfelle ning arutati, kuidas jõuda Toomase seatud 2 miljoni euro suuruse portfelli eesmärgini.

Eesti idusektor vajab uut suurt sihti ja Bolti IPOt

Praegusest madalseisust välja tulemiseks oleks idusektoril vaja leida uus ühendav siht, kuigi Bolti avalik emissioon toetaks sektorit suurelt, selgitas riskikapitalifirma Change Ventures investor Tim Vaino.

Ta tõi välja, et idumaastikul on kehv olukord, sest raha on vähem ja idufirmade kvaliteet langenud. Selle taga on missiooni puudumine. “Mulle tundub, et me oleme natukene vana rasva peal proovimas hoida Eesti kui Euroopa Silicon Valley staatust, kuigi olukord ei ole üldse nii äge, kui ta oli."

Saates tuligi lähemalt juttu sellest, kuidas idusektoril praegu Eestis läheb, mida see turgutuseks vajab ja mis seisus on idud näiteks Lätis ja Leedus. Saadet juhib Tarmo Virki.

Intervjuud Eesti suurimalt majanduskonverentsilt

Sel nädalal toimus Äriplaani konverents, kus oli otse-eetris kohal ka Äripäeva raadio. Kogusime need sektorite käekäike ja uue aasta plaane vaatlevad intervjuud kokku.

Intervjuud Äriplaanilt:

US Investi juht: jalad on põhjas, hullemaks ei lähe

Konverentsil tehtud intervjuus tuli juttu Rotermann City arengust ja ettevõtte äriplaanist järgmiseks aastaks. Ka maksupaketi mõjust ja majandusest laiemalt.

Puitmajatootja: enne kevadet ähvardab veel pankrotte tulla

Puitmajatootjad on kõvasti püksirihma pingutanud ja lootnud, et küll tellimused lõpuks taastuvad, kuid kui enne kevadet olukord ei parane, tuleb veel pankrotte, on puitmajatootja Finnlogi juht Alar Anton veendunud. Ta rääkis veel, kuidas on Finnlog suutnud käibe suurt kukkumist seni vältida ja mis plaane peab firma Ukrainas.

City Motorsi juhataja: turg ei ole automaksu veel üles korjanud

Automaks jõustub juba uuest aastast, kuid automüüjad ei näe, et eestlased maksu seni omaks oleks võtnud, rääkis City Motorsi juhatuse liige Jüri-Bruno Asari. Intervjuus rääkis Asari veel elektriautodest ja sellest, kuidas ettevõte uute maksudega plaanib kohaneda.

Marko Kull: ootan kinnisvaras mõõdukat kasvu

Järgmisel sügisel kõrgub Tallinnas praegusega võrreldes mõõdukalt rohkem kraanasid, prognoosis kogenud kinnisvaraarendaja ja investor Marko Kull. Intervjuus tuli lisaks kohaliku kinnisvaraturu arengutele juttu ka sellest, miks Leedu on saanud paremini hakkama kui Eesti, samuti põikasime korraks tuleviku-Ukrainasse.

Materjalitootja: ehitusturu taastumine lükkub edasi

Kuigi ehitusmaterjalide tootjad lootsid, et juba tänavu sügisel võiksid ehitusmahud taas kasvama hakata, siis nüüd tundub, et oodatud tõus lükkub järgmise aasta keskpaika, rääkis ehitusplokke tootva Bauroci juht Ivar Sikk. Veel rääkis ta, kuidas Bauroc langeva ehitusturu taustal hakkama saanud on ja kuidas liiguvad ehitusmaterjalide hinnad. Samuti võrdles olukorda Balti riikide ehitusturugudel.

Autoturu kukkumisest pihta saanud masinatööstur leidis uue kasvumootori

Varem autotööstusele tootnud masinatööstus MDC Max Daetwyler Eesti leidis uue kasvu laevatööstusest, rääkis ettevõtte juht Kaili Vohnje. Intervjuus selgitas ta pikemalt, kuidas on Daetwyler Eesti keeruliste oludega kohanenud ja mis praegu masinatööstuse taastumist tagasi hoiab. Juttu tuli ka riigi esimestest sammudest tööstusele tähelepanu pööramisel ning riigi maksutõusudest ja kärbetest.

Eesti Kunstimuuseumi finantsjuht: oleme tulude osas 20% arvatust paremas seisus

Eesti Kunstimuuseumit on sellel aastal külastanud ohtralt turiste, tänu millele ollakse planeeritust 20% paremas majanduslikus seisus. Muuseumi finantsjuht Kai Meritan rääkis turistidest, aga ka välinäituste planeerimisest.

Neste tarneahelajuht: Eesti soetab elektriautosid Balti riikidest kõige rohkem

Eestlased on nii leedulastest kui lätlastest aktiivsemad elektriautodega sõitjad, rääkis Neste tarneahelajuht Marina Molokova.Ta tõi välja, et põhiliselt hoiavad eestlasi elektriautodest eemale hirmud ja müüdid, mis on tänaseks aegunud. Molokova rääkis veel tarneahelajuhi töö eripäradest ja Neste laadimispunktide tulevikust.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun