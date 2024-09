Tagasi 14.09.24, 15:00 Raadiohitid: kuidas automaks on kehtinud aastaid ja kes võitis debati USAs Kuulajaid kõnetas sel nädalal teemadest enim automaks, elektrihind saabuval talvehooajal, aga ka USA presidendivalimiste debati analüüs.

Sel nädalal toimus USAs Kamala Harrise ja Donald Trumpi presidendivalimiste debatt. Foto: AP/Scanpix

Raadiohittide seast leiab investor Toomase kuu kokkuvõtte, intervjuu peaministriga ja ajakirjanike lood kohtusaalidest, kus mõjukate teod tuuakse päevavalgele.

Nädala hitid:

Automaks on kehtinud juba vähemalt viis aastat

Nii kõlavad KPMG maksuvaldkonna juhi Joel Zernaski sõnad vastuseks küsimusele, kas automaks on tulnud selleks, et jääda.

Saates kuuleb, kuidas see võimalik on olnud ja mida praktilist maksunõustajad seoses registreerimis- ja mootorsõidukimaksuga soovitavad teha ja tähele panna. Hinnangu saab ka veel käimasolev maksudebatt.

Stuudios on Joel Zernask ja KPMG maksunõustaja Einar Rosin. Saadet juhib Heidi Saar.

Ülevaade otsustajatelt: millal tasub fikseerida elektrihind?

Lihtne mudel ettevõtetele on fikseerida elektrihind pooles mahus, ütleb kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga. Suurtarbija sõnul tasub hinda fikseerida viie aasta ehk “klotside kaupa” ette.

Kui me oleks olnud aga nii targad ja teadnud ette Ukraina sõda ja energiakriisi, oleksime hinna fikseerinud 100%, ütleb kõrge elektri börsihinna tõttu korduvalt tootmist katkestanud tootmisettevõtte Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe.

Saates küsime veel, kui kõrgele ähvardab saabuval talvehooajal tõusta elektri börsihind, milline on riigi plaan elektrihinna ja varustuskindluse reguleerimiseks ning kuidas kõrge elektrihind ettevõtteid mõjutab. Saadet juhib Lauri Leet.

Ajakirjanik näeb ravimitööstuses suuremat potentsiaali kui tehisintellektis

August lõppes investor Toomase portfelli jaoks pea 2protsendilise langusega. Äripäeva börsitoimetuse liikmed arutlesid, kas suuresti tehnoloogiasektorile keskendunud portfellis tuleks midagi muuta.

Samuti räägiti, millistele sektoritele võiks muudetud USA intressimäär enim mõju avaldada ja millega peaks jaeinvestor praegu arvestama Tallinna börsile investeerides.

Lisaks hinnati, millist mõju võiks Apple’i aktsia hinnale avaldada uus telefonimudel ja ennustati, millised riskid Nvidiat ähvardavad ning mis võib AI-mulli lõhkemisel saatuslikuks saada. Juttu tuli ka ajakirjanike portfellidest. Saates osalevad Äripäeva börsitoimetuse liikmed Merian Tiirats, Anu Lill ja Aivar Õepa.

Suure debati analüüs: Trump langes Harrise seatud lõksu

Kamala Harris oli eilse USA presidendikandidaatide debati kindel võitja, rääkisid Äripäeva ajakirjanikud.

Millised olid presidendidebati olulisemad momendid, mis üllatas ajakirjanikke nii Trumpi kui Harrise sõnavõttudes ja mida räägiti Ukraina kohta, see selgub intervjuust.

Vestlevad Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik, Delovõje Vedomosti ajakirjanik ja välispoliitikahuviline Jaroslav Tavgen, küsib Viivika Rõuk.

Kristen Michal Äripäevale: ostame laskemoona juurde, aga püsime ka eelarvega raamides

Peaminister Kristen Michal räägib saates, kuidas plaanitakse järgmise aasta riigieelarvega jõuda plaanitud miinus kolme protsendini sisemajanduse koguproduktist. Seda olukorras, kus praegune kärpe- ja maksuplaan ei sisalda ei täiendavat laskemoona ostu ega ka tervisekassa miinust. Siiski kõlab vihje ka varuplaanile.

Saates kommenteerib peaminister veel valitsuse töökorraldust ja koalitsioonipartnerite suhteid, samuti loetleb tegevusi, mis võiksid aidata majandust ja tööstust kasvule pöörata.

Samuti avaldab peaminister, kas ta plaanib Euroopa Liidus jätkata Kaja Kallase sisse tallatud juhtrolli Ukraina toetamises ja Venemaa vastaste sanktsioonide kehtestamises. Saatejuht on Lauri Leet.

Luubi all: Eesti mõjukate valgust kartvad teod kisti kohtusaalides päevavalgele

“See annab meile kainestava sissevaate sellesse, kuidas üks inimene hoiab kätt pulsil kõigel, mis on hetkel tähtis,” rääkis Äripäeva ajakirjanik Mari Mets saates “Luubi all”, milline pilt avaneb talle kohtuistungitelt, kus avatakse detailselt ärimehe Parvel Pruunsilla suhtlust ja niiditõmbamisi erakonnas Isamaa.

“Luubi all” saade võtab ette Eesti mõjukad, kes soovisid oma tegelikku mõjuvõimu salajas hoida. Hiljutised kohtulahingud on toonud välja detaile, mis nende tegudest värvika pildi silme ette manavad.

Sel nädalal üllatas avalikkust, et varasem mõjukas praamiärimees Vjatšeslav Leedo võiks prokuröri nägemuse järgi minna kolmeks reaalselt päriselt vangi. Arutame selle üle, kas majanduskuriteod on hakanud tooma karmimaid karistusi ning kuidas ja millise mõjuga on Leedo äri ajanud.

Pankrotistunud ehitusfirmas Bauschmidt tehtud vangerduse näitel avame saates, kuidas toimetas kurikuulus pankrotihaldur Veli Kraavi ning milliseid mooduseid ta leidis, kui tõenäoliselt arvas, et ettevõtte väikeomanikud kunagi kohtusse õiglust taga nõudma ei läheks.

Mõjukate tegemisi avavad Äripäeva uurivad ajakirjanikud Mari Mets, Marge Ugezene ja Koit Brinkmann, saadet juhib Kristel Härma.

