Tagasi 26.09.24, 16:37 Oleg Ossinovski: lastetoetused tuleb ära kaotada

Ettevõtja Oleg Ossinovski arvates neelavad riigi läheduses tegustevad organisatsioonid rohkem raha kui kulub ametnikele. Foto: Andras Kralla

Ettevõtja Oleg Ossinovski on veendunud, et enne maksude tõstmist on riigil vaja lõpetada kõik ebaefektiivsed kulutused. Esiteks teeb ta ettepaneku likvideerida või erastada kõik riigiettevõtted ning teiseks kaotada kõik ebaselge eesmärgi ja efektiivsusega toetused.

“Mitu aastat tagasi pandi Operaili aktsiakapitali 23 miljonit eurot. Eelmisel aastal kandis ta kahju 15 miljonit eurot ja tänavu kaotab miljoni kuus. Kahe aastaga raiskasid nad kümneid miljoneid eurosid, mis maksumaksjad neile andsid. Meie pidevalt doteeritav Nordica läheb ilmselgelt teist korda pankrotti (Estonian Air juba läks pankrotti – imelik, et see kogemus meie ametnikele midagi ei õpetanud). Lätlased lasid just 600 miljonit eurot airBalticu kaudu kanalisatsiooni,” loetleb Osinovski probleemsemaid riigiettevõtteid.

