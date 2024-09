Tagasi 28.09.24, 17:15 Ettevõtja näeb ümbrikupalkade maksmise hoogustumist Rain Transpordi omanik Toomas Raud ütles, et valdkonnas on taas maad võtma hakanud ümbrikupalkade maksmine.

Liiklus Tallinn-Tartu maanteel. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Raud selgitas, et transpordis on mahud langenud, turul on veoteenuse pakkumist rohkem kui nõudlust. Seetõttu on ka hinnad alla löödud. Et konkurentsis olla, on tema sõnul hakatud turul rohkem ümbrikupalka maksma.

