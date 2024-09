Tagasi 24.09.24, 09:00 Logistikaettevõtte juht: maksuralli veeretab meid järgmisse kriisi Ettevõtete jooksva aasta käibearuanded näitavad, et käibekasvud on võrreldes 2023. aastaga minimaalsed või suisa olematud, kirjutab ACE Logistics Group juhataja Andres Matkur Infopanga logistika aastaraportile antud kommentaaris.

Andres Matkur. Foto: Andres Haabu

Kõik viimased kriisid on logistikasektorit väga palju ja otseselt mõjutanud, igaüks omamoodi. Julgen arvata, et kui arvestada kriiside mõjusid tervikuna, siis on logistika- ja transpordisektor üks kõige rohkem nendest mõjutada saanud valdkondi üldse.

Logistikaettevõtete koondtulemusi vaadates on näha, et 2020‒2022 on olnud sektorile üldiselt väga heade finantstulemustega, käivete ja kasumite kasvud olid erakordselt märkimisväärsed. Selliseid kasvunumbreid ei olnud me eelneval ajal väga harjunud nägema.

Veomahud veel püsisid endistel tasemetel ja segased ajad võimaldasid ettevõtetel üldiselt hästi teenida. Sealhulgas mõjutasid vahepeal anomaalselt kõrgele kerkinud veohinnad (lend ja meri), diislikütuse hinnarekordid (kütuse hinnalisad) ja taustaks üldine inflatsioon, mille tõttu veohindade kõrgem hinnastamine ei tekitanud turul sedavõrd negatiivset vastukaja kui n-ö tavapärastel aegadel oleme eeldanud.

Head ajad on möödas

Nüüd aga on ajad muutunud. Alates 2023. aastast ettevõtete finantstulemustes kasvu enam näha ei ole ning ettevõtete koondtulemustes on toimunud hoopis märkimisväärne kahanemine.

Alamsektorite lõikes on pilt küll natuke erinev, kuid üldiselt saame öelda, et oleme tagasi 2020‒2021 numbrite juures, seda nii käibes kui kasumis. Veomahud on turul vähenenud, mille mõjutajateks on vähenenud siseriiklik tarbimine, vähenenud eksport ning idasuunalise transiidi seisak.

Loe sektori kohta ülevaadet Infopanga logistika aastaraportist

2024. aasta ei näita kahjuks midagi oluliselt paremat. Ettevõtete jooksva aasta käibearuanded näitavad, et käibekasvud on võrreldes 2023. aastaga minimaalsed või suisa olematud. Samas on surve kasumlikkusele jätkuvalt suur, inflatsioon on küll korraks pisut taltunud, kuid eesootav maksuralli toob endaga kaasa taas uue põhjuse selle suurenemiseks.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun