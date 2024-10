Tagasi PRO 05.10.24, 17:11 FT: Ukraina valmistub sõja tumedaimaks tunniks USA-visiidilt koju naasnud Zelenskõi peab vaatama tõtt Vene vägede edusammude, kurnatud ühiskonna ja tõenäolise energiakriisiga eesootaval talvel.

Korraks jäi juba mulje, et Zelenskõi USA-lähetus lõpeb fiaskoga Foto: Zumapress/Scanpix

Ukraina idaosas paikneva Pokrovski linna lähedases juhtimispunktis ei varja hetman Bohdan Hmelnõtskõi nimelise operatiivotstarbelise presidendibrigaadi sõdurid tuska selle pärast, et Washington ei suuda kuidagi ära otsustada, kas anda Kiievile luba kasutada lääne rakette Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks.

Kui Ukraina südidel sõjaväelastel lastaks ometi võidelda „kahel käel, mitte nii, et üks käsi on selja taha seotud“, oleks neil võimsama Vene sõjaväe vastu reaalne šanss, kurdab üks ründedroonioperaator.

Pataljoni komandör räägib – ümbritsetuna kuvaritest, mis näitavad videopilti vaenlase edasitungimisest –, et tema eesmärgid on nüüdseks muutunud.

„Praegu mõtlen ma pigem sellele, kuidas oma inimesi päästa,“ ütleb Mõhhailo Temper. „On üpris väheusutav, et meil õnnestub suruda vaenlane tagasi 1991. aasta piirini,“ lisab ta, viidates Ukraina eesmärgile taastada oma täielik territoriaalne terviklikkus.

Kui varem kannustas ukrainlasi lootus, et neil läheb korda oma maa vabastada, siis nüüd väljendavad isegi eesliini sõdurid soovi alustada Venemaaga läbirääkimisi sõja lõpetamiseks. Teine idarinde komandör Jurii, kes nõustus meile avaldama ainult oma eesnime, pelgab enda sõnul „lõputu sõja“ väljavaadet.

„Ma pooldan nüüd läbirääkimisi,“ lisab ta ning tunnistab muret, et tema poeg – kes on samuti sõdur – võib veeta suure osa oma elust sõjas võideldes ning et tema pojapoeg võib selle lõppematu konflikti ükskord pärida.

55% Ukrainlaste osakaal, kes on endiselt vastu mis tahes territooriumi ametlikule loovutamisele rahuleppe saavutamiseks– mullu oli see näitaja veel 87%

„Kui USA keerab kraanid kinni, on meil lips läbi,“ tõdeb üks teine ohvitser 72. üksikust mehhaniseeritud brigaadist, mis on paigutatud lähedalasuvasse Kurahhove linna.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun