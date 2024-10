Tagasi PRO 01.10.24, 08:33 Lähis-Idas algas ajalooliste mõõtmetega sõda Hezbollahi pea maharaiumine, Austria võidutsevad paremäärmuslased ja kokaiin Euroopa väravas.

Iisraeli maaväed alustasid eile sissetungi Liibanoni Foto: AP/Scanpix

Iisraeli nädala pärast aastaseks saav sõda on mitmel korral näidanud märke riigi nõrkusest. Tema poliitiline maastik on lõhki ja rahvas tahaks lihtsalt, et kõik Hamasi võetud pantvangid saaksid turvaliselt tagasi koju. Benjamin Netanyahu peaks seda sõda justkui enda poliitilise eksistentsi õigustuseks.

Ent viimased nädalad on toonud sellesse narratiivi suure pöörde. Üliedukas Hezbollahi dekapitatsioon on täielikult muutnud Iisraeli ja Iraani jõudude tasakaalu ning eile õhtul alanud sissetung Liibanoni võib saada ajaloo kulgu muutvaks sündmuseks (sellest pikemalt allpool).

Selle kõige kõrval püüab Euroopa Liit saada sel nädalal hoo sisse, et peagi võiks alustada tööd uus Euroopa Komisjon. Ehkki valimistulemused liikmesriikides näitavad taas, et Brüsseli ja rahvusriikide arusaam euroliidu tulevikust ei pruugi enam eriti kokku kõlada.

Zelenskõi kohtus USA ladvikuga. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtus ÜRO peaassamblee veerel nii ametisoleva Joe Bideni kui ka presidendikandidaatide Kamala Harrise ja Donald Trumpiga. Nädala eest oli kohtumine Trumpiga veel lahtine, ent eriti tarvilikuks sai see pärast Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kohtus ÜRO peaassamblee veerel nii ametisoleva Joe Bideni kui ka presidendikandidaatide Kamala Harrise ja Donald Trumpiga. Nädala eest oli kohtumine Trumpiga veel lahtine, ent eriti tarvilikuks sai see pärast visiiti Scrantoni laskemoonatehasesse Pennsylvanias (mille kuberner on mõjukas demokraat Josh Shapiro), mida vabariiklased hakkasid raamistama kui Zelenskõi otsest toetust Demokraatlikule Parteile novembrikuistel valimistel.

