Tagasi 08.10.24, 17:11 Raadiohommikus: eetri täidavad endised staarreporterid 9. oktoobril 35 aastat tagasi nägi ilmavalgust Äripäev.

Sel kolmapäeval tähistab Äripäeva 35. sünnipäeva. Sel puhul on peadirektor Igor Rõtov palunud stuudiosse mitu toimetuse endist staarreporterit. Vasakult: Peeter Koppel, Meelis Mandel ja Janek Mäggi. Foto: Julia-Maria Linna

Ajaloolisi ja päevakajalisi teemasid kommenteerivad Äripäeva kunagised ja praegused reporterid-toimetajad Väinu Rozental, Janek Mäggi, Meelis, Mandel, Aivar Hundimägi ja Peeter Koppel.

Äripäeva 1989. aasta esmatrüki saamislugu kommenteerib asjaosaline Virve Pihlak, kes töötab meie meediamajas tänase päevani.

Usutleme otsestuudios Bigbanki juhti Martin Läntsi, kellelt tahame teada saada, kas äsja välja kuulatud 6,5protsendine võlakiri on väikeinvestorile piisavalt atraktiivne.

Hommikuprogrammi juhivad Äripäeva endine peatoimetaja Igor Rõtov ja ajakirjanik Ireene Kilusk.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

12.00–13.00 “Äripäeva TOP”. Saates tuleb juttu Äripäeva Kinnisvarafirmade TOPi võinud Ülemiste Keskuse edu tagamaadest, aga ka laiemalt kinnisvaraturu olukorrast – ja seda juba nii ärikinnisvara, elukondliku kinnisvara, ent ka linnaruumi ja riigi tähenduses. Saate külalised lahkavad lisaks tulevikuarenguid ning avavad nende arengute tagamaid.

Saates räägivad Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ning Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige ja kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. Saatejuht on Siim Sultson

13.00–14.00 “Energiatund”. Saates räägime merevee soojusenergia kasutamisest hoonete kütmisel ja jahutamisel.

Tallinna Sadama energeetikaosakonna peaspetsialist Meelis Raidmaa räägib, kuidas on õigustanud juba aastaid töös olev Vanasadama kruiisiterminali vastav lahendus, Hundipea asumi idee eestvedaja Markus Hääl avab kliimaneutraalse asumi plaane merevee kasutamisel ning kütteseadmete projekteerimisettevõtte Ait-Nordi asutaja ja juhatuse liige Marius Vahter tutvustab meremuuseumi Lennusadamasse rajatud Eesti esimest taolist küttesüsteemi. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Äripäeva fookuses”. Räägime Ännifriid Põderiga, kes ostab nii-öelda sente väärt korterid ja muudab need miljonivääriliseks. Enda teekonda jagab Ännifriid ka Instagramis Sendid Miljoniks konto all. Nelja tegutsemisaastaga on Põder pealinnas üles vuntsinud üle 30 korteri. Saates jagab ta saadud kogemusi ja räägime, millisena paistab kinnisvaraturg praegu korterite flippijatele.

Saatejuht on Eget Velleste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

