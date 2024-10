Tagasi 09.10.24, 16:45 Raadiohommikus: kodulaenud ja kauge tulevik Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis heidame pilgu kodulaenude dünaamikale, ärikinnisvarale ja ka ettevõtlusele maakondades.

Raadiohommikus: kodulaenud ja kauge tulevik Foto: Raul Mee

Viimastel nädalatel on avalikkuse ette jõudnud teateid, et kodulanuturg on elavnemas. Uurime SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallangult, millises dünaamikas liigub SEB kodulaenude portfell ning kas laenutaotluste arv on kasvamas ka neil.

Scandium Kinnisvara OÜ tegevjuht Maido Lüiste tuleb stuudiosse, et avada ettevõtte plaane arenduste osas nii Haapsalus kui pealinnas ning teha oma prognoose kinnisvaraturu kohta laiemalt.

Äripäeva sünnipäevanädalal heidame neljapäeva hommikul pilgu 35 aastat ette ning küsime visionäärilt ja spordibioloogilt Kristjan Pordilt, kuhu areneb ühiskond ja majandus, kui demograafiline olukord ja tööalased suhted automatiseerimise ja IT arengu tõttu pidevalt muutuvad.

Räägime ka Äripäeva maakonna TOPidest. Õhtul saavad avalikuks Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa võitjad ning sel teemal räägime Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimäega, kes annab ülevaate, millised sektorid erinevates maakondades domineerivad sel aastal.

Hommikuprogrammi veavad uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi ja Lauri Leet.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Luubi all”. Kuidas saadi kaitseväes koondada üks tippjuht, kui tema töökoht tegelikult ei kaotatud? Kuidas õnnestus ettevõtjal Taavi Madiberkil koos Margus Linnamäega enda verivärskesse laskemoona tootma hakkavasse ettevõttesse värvata Eesti kaitsevaldkonna tippjuhid ministeeriumist ja kaitseväest? Ja mis konflikt podiseb juba pikka aega kindlustusäris, kus kaks osapoolt on karvupidi kokku läinud?

Uuriva ajakirjanduse saates räägivad oma viimase aja paljastustest ajakirjanikud Pille Ivask, Koit Brinkmann, Kristel Härma ja Eliisa Matsalu-Alaküla.

12.00–13.00 “Digitark äri”. Saates räägime äriprotsesside digitaliseerimisest, väljakutsetest ja riskidest, aga ka võimalustest kulude kokkuhoiuks, kasvatades samal ajal ettevõtte tootlikkust.

Saates on külas tehnoloogiaettevõtte Mooncascade tegevjuht Romet Rahuoja, Vireen ASi nõukogu esimees Margus Muld ja Piimaklaster MTÜ juhatuse liige Hardi Tamm. Saatejuht on Mare Timian.

13.00–14.00 “Õppetund”. Saates räägime täiskasvanuna õppimise olulisusest – kuidas see toetab nii tööalast kui ka isiklikku arengut.

Arutame, mis sellel teekonnal inspireerib ja motiveerib ning millised takistused võivad ette tulla ja kuidas neid ületada. Oma kogemusi jagavad "Aasta õppijasõbraliku tööandja" tunnustusele esitatud Bauroc ASi Andja tehase direktor Karmo Kapstas ja ettevõtte personalijuht Ly Tina. Lisaks "Aasta õppija" kandidaadiks esitatud Sander Sahkur ning Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS arendusjuht Monica Marfeldt. Saatejuht on Katre Savi.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Seekordne saade käsitleb muudatuste juhtimist ning on ajendatud Äripäeva juhtimisraamatust „Miks ettevõtted muutuvad ja kuidas muudatusi läbi viia“. Stuudios on vestlemas raamatu autor, muudatuste juhtimise ekspert, konsultant ja koolitaja Tiina Sakkos ning advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Kadri Härginen.

Saadet juhib Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

