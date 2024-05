Reportaaž otse Haapsalust. Marienholmi hinnad tegid Eestis müügirekordeid

Haapsallu on kerkimas uus rajoon Marienholm. Foto: Erakogu

Investori ja Scandium Kinnisvara kaasasutaja Jaak Roosaare sõnul oli algul kahtlejaid, kas väikelinnas Haapsalus on piisav nõudlus eksklusiivsete korterite järele. Kuid müügiprotsess käivitus üle ootuste ja rohkem kui pooled korteritest on juba eelbroneeringuga kaetud. Kümne aastaga kerkib Marienholmi kakssada korterit.

Scandium Kinnisvara alustas Lääne-Eestis sajandi kinnisvara arendusprojektiga ja ehitab kümne aasta jooksul Haapsalu mereäärses Marienholmi piirkonnas välja kakssada korterit. „Eks see alguses tundus hulljulge projekt, kuna Läänemaale ja Haapsallu pole sellises suurusjärgus investeeringut varem tehtud,“ kommenteeris Scandium Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Maido Lüiste 60 miljoni eurost projekti.

Lüiste ütles, et maaostu juures paelus neid see, et linna keskkonnas on võimalik mere äärde ehitada suvituskorterid. Juba asukoht ise on unikaalne, ajaloolise nimega Marienholm, mida kohalikud teavad Krimmi holmi nime all. Varem asus seal Lääne Kaluri kalatööstus, mis ehitati 1950ndatel ja on olnud sealt saadik linnarahvale suletud piirkond.

Kuula reportaažisaatest otse Haapsalus, kui tormikindlad on kaldaäärsed uued majad, miks esimese korruse korterid paiknevad viie meetri kõrgusel ning mida aitasid poolsaarel kujundada maastikuarhitektid.

Saates on külas korterite müügihindadega Eesti mõistes rekordeid teinud Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste ja üks asutajatest Jaak Roosaare. Saadet juhib Juuli Nemvalts.