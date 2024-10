Tagasi 30.10.24, 18:28 Raadiohommikus: mida saab investor USA valimistelt kasu lõikamiseks teha Neljapäevases raadiohommikus kuuleb kasulikku investor, ent juttu tuleb ka protestivatest restoranidest, USA valimistest ja aasta põllumehe tunnustusest.

Äripäeva ajakirjanikud Indrek Lepik ja Andras Kralla vahendavad USA valimistega seotud arenguid terve nädala jooksul. Börsikaupleja Igor Dorošenko aga räägib raadiohommikus investeerimisest. Foto: Kollaaž/Andras Kralla/Andres Haabu

Uuel nädalal saab selgeks USA president. Börsikaupleja Igor Dorošenko käest uurime kell pool üheksa, milliseid käike investorina veel enne valimistulemuste selgumist tasub teha. Küsime ka, mis on nädala jooksul avaldatud gigantide tulemustest silma jäänud.

USA valimistest räägime kell pool kaheksa ka Äripäeva ajakirjaniku Indrek Lepikuga, kes on jõudnud kaalukeeleosariiki ja jagab muljeid otse Philadelphiast.

Neljapäeval toimub söögikohtade ja majutusasutuste protestiaktsioon maksutõusude vastu. Töö seiskamisest restoranides Salt ja Stereo, aga ka restoraniärist laiemalt räägib kell kaheksa hommikul restoranipidaja Triin Kõresoo.

Kuulame ka intervjuud aasta põllumehe tunnustuse pälvinud piimakarja ning teravilja ja rapsi kasvatusega tegeleva ettevõtte Muuga PM tegevjuhi Margo Klaasmäega. Ta rääkis Äripäeva ajakirjanikule Stiine Reintamile, miks just tema sellise tiitli sai, kuidas on aasta läinud, mida teeb piima hind ja milline on tema sõnum valitsusele.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Saates on külas puidust pakkematerjali ehk vedrusid tootva idufirma Raiku kaasasutaja Karl-Joosep Pärtel, kellega räägime nii hiljutisest teatest, kuidas ettevõte pääses suure Prantsusmaa luksuskaupade tootja kiirendisse, kui ka sellest, millised on ettevõtte arendusplaanid laiemalt.

Pärteli sõnul on meeskonna jaoks praegu kõige olulisem Eesti piloottehase käivitamine ja sel nädalal pandi tööle näiteks esimene uus tootmisliin. Ettevõtte juht tõdeb, et nõudlus on praegu suur ja enim on huvi näidanud just luksuskaupade sektor. Saadet juhib Harro Puusild.

12.00–13.00 “Juhtides tulevikku”. Uues sisuturunduslikus saatesarjas räägime silmapaistvate Eesti ettevõtete juhtidega sellest, kuidas nemad oma ettevõtet tulevikuks ette valmistavad ehk milleks ettevõttes ja oma sektoris valmistuvad ning kuidas jätkusuutlik toimetamine on selle juures üks võtmekomponent.

Esimeses saates on külas nii Eestis kui rahvusvaheliselt vastutustundliku tegutsemise eest tunnustatud telekomifirma Elisa Eesti tegevjuht Andres Hiiepuu, kes selgitab, kuidas nende sektorist saab peagi telekomist digikom ja milliseid muutuseid see nii organisatsioonile, selle partneritele ja klientidele kui selle juhile tähendavad ning kuidas kestlikkus konkurentsieeliseks teha. Samuti räägime muutuse juhtimise tähtsusest ja selle õnnestumise võtmetest ning lükkame ümber kestlikku tegutsemist puudutavaid müüte.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 “Ruutmeetrite taga”. Külas on Riigi Kinnisvara juht Tarmo Leppoja, kellega räägime riigiettevõtte eelarvest, investeeringutest ja hallatavast kinnisvarast. Küsime, kui palju läheb maksma oluliselt kallinenud Rahvusraamatukogu rekonstrueerimine ja kas need kulud on põhjendatud, kui palju ja mis metoodika alusel tõstab RKAS enda omanduses oleva kinnisvara rendihinda, kuidas korraldatakse ehitushankeid ning kes osalevad tavaliselt kinnisvaraoksjonitel.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Mälupäev”. Erisaade, kus meelelahutuslikku mälumänguheitlust peavad kaks juubilari: Äripäev ja Eesti Ekspress.

Äripäeva esindavad peadirektor Igor Rõtov ja peatoimetaja Meelis Mandel, Eesti Ekspressi asutaja Hans H. Luik ja ajakirjanik Märt Belkin.

Tiimidele esitab saatejuht ja küsimuste koostaja Janar Tiiroja vaheldumisi kümme küsimust ja neile tuleb arutelu käigus leida õige vastus. Mängus kõlavad ka vihjed ja teiselt tiimilt napsatakse punkte.

