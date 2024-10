Tagasi 30.10.24, 16:35 Aasta põllumees: loodetavasti hakkab päike meiegi taevas särama Tänavu valiti parimaks põllumeheks Lääne-Virumaa ettevõtte Muuga PM tegevjuht ja Artiston Grupi põllumajandusvaldkonna juht Margo Klaasmägi, kes usub, et võitis tiitli oma panuse pärast ühiskonda ja ettevõtlusse.

Aasta põllumees ja ettevõtte Muuga PM juht Margo Klaasmägi. Muuga PM tegeleb piimakarjakasvatuse, teravilja- ja rapsikasvatusega. Foto: Liis Treimann

Aasta põllumehe tiitli pärast käis tihe rebimine ning võitja selgus väga napi eduseisuga. Klaasmägi rääkis, et on valdkonnas üsna uus tegija ‒ Muuga PMi tegevjuhiks sai ta 2018. aastal, kuigi juhatuses ja valdkonnas on olnud kokku üle kümne aasta. Varem töötas ta 20 aastat metsandusfirma juhina.

