Tagasi 02.11.24, 20:31 Aasta ettevõtjaks valiti elektriseadmete tootja Laupäeva õhtul pärjati „Eesti parimad ettevõtted 2024“ auhinnagalal aasta ettevõtte tiitliga elektriseadmete valmistaja Harju Elekter, kes pälvis ka tööstuse digitaliseerija tiitli. Aasta nooreks ettevõtjaks valiti Silver Pütsep.

President Alar Karis andis tiitli üle Harju Elektri juhile Alvar Sassile. Foto: Rene_Riisalu

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse esimees Kati Kusmini sõnul on Harju Elekter eeskujuks kõigile pikalt tegutsenud tootmisettevõtetele. „Meie majanduse järgmisele tasemele viimiseks on tööstuste digitaliseerimine üks olulisemaid väljakutseid. See võimaldab tõsta tootlikkust, vähendada kulusid ja kiirendada innovatsiooni, mis on võtmetegurid läbilöögiks rahvusvahelisel turul,“ ütles Kusmin.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun