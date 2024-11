Tagasi 07.11.24, 16:28 Raadiohommikus: ärikinnisvarast ja turismist Äripäeva raadio nädala viimases hommikuprogrammis arutleme ärikinnisvara, võlakirjapakkumise ja turismi teemadel.

Kolmanda kvartali tulemusi kommenteerib reedeses hommikuprogrammis Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam. Foto: Liis Treimann

Kell 8 avab otse-eetris Baltic Horizon Fondi kolmanda kvartali tulemusi fondijuht Tarmo Karotam, kellelt küsime ka viimaste trendide kohta Tallinna ja teiste Balti pealinnade ärikinnisvaras.

Pool tundi hiljem püüab LHV Groupi treasury juht Juhan Peet ümber veenda investor Toomast , kes otsustas panga viimasest võlakirjapakkumisest eemale jääda. Küsime järele, miks aastatagusega võrreldes 4,5% madalamat tootlust pakutakse ja milline on hoiuseintresside väljavaade leeveneva euribori valguses.

Statistikaamet avaldab reede hommikul septembrikuu majutusettevõtete ööbimiste numbrid, mida aitab kell 9 mõtestada Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Äripäeva eetris”. Maailm seedib USA presidendivalimiste tulemusi. Vabariiklase Donald Trumpi seljavõit kajab vastu nii majanduses kui geopoliitikas ning tungib ka riikide siseellu. Saksamaa valitsus laguneb ja majandus ägiseb, Eesti ettevõtetel on mõndagi kaalul. Kodubörsi tulemuste hooaeg on mõnelegi investorile rõõmustavat pakkunud. Ettevõtjad hüppavad tulevikku, mis on helge, aga see-eest tundmatu, nagu näitas Äripäeva küsitlus. Põhiseaduse kiireloomuline muutmine jõudis riigikokku.

Nädala võidud ja kaotused, rõõmud ja mured võtavad kokku ajakirjanikud Eget Velleste, Dmitri Fefilov ja Neeme Korv.

13.00–14.00 “Juhtimisaudit”. Saates räägime teemal, mis on kaasaegses juhtimises ja organisatsioonikultuuris aina suuremat tähelepanu saanud – võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse väärtus juhtimises. Saates on külas Annika Arras, kes on teema tugev eestkõneleja, konsultatsioonifirma Miltton asutaja, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhatuse liige ja tänavune parima juhi nominent. Saadet juhib Helen Klettenberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Saade ei saa üle ega ümber selle nädala olulisimast poliitsündmusest ehk presidendivalimistest USAs. Raputus on suur kogu läänemaailmale, mistõttu tuleb kokku Äripäeva enda ajutrust, et sõnastada Eestile olulised hoiakud. Stuudios on Äripäeva peadirektor Igor Rõtov, peatoimetaja Meelis Mandel ja investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang. Saadet juhib äsja poolteist nädalat USAs ringreisil olnud Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otselingi kuulamiseks leiad siit.

