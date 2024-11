Tagasi 17.11.24, 16:30 Raadiohommikus: ministrite välisvisiidid, USA majanduse arengud ja huumor reklaamis Esmaspäevases raadiohommikus pärime aru kahelt ministrilt, kes äsja välisvisiitidelt naasid.

Margus Tsahkna käis visiidil Lõuna-Ameerikas. Foto: Andras Kralla

Välisminister Margus Tsahkna saabus Lõuna-Ameerika visiidilt. See piirkond on Eesti ekspordi seisukohalt veel paljuski tume maa, ärisidemed on väikesed. Uurime, milline võiks olla selle kiiresti kasvava piirkonna potentsiaal ja milliseid võimalusi meie ettevõtjatele minister seal näeb.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo aga saabus hiljuti Saudi Araabiast. Uurime temalt Eesti ettevõtjate võimaluste kohta selles piirkonnas. Ühtlasi arutleme ka teemal, milliste riikidega on praegu Eestil ebasoovitav koostööd teha.

SEB privaatpanganduse strateegi Sander Daniliga arutame USA majanduse teemadel ja analüüsime esimesi Trumpi valimisvõidule järgnenud reaktsioone turgudel.

Pakendikeskuse juhi Lauri Maaringiga räägime sellest, kas seni edu toonud päevakajalisele huumorile tuginenud Pakendikeskuse turundusstrateegia on jätkuvalt edukas ja kui oluline on emotsioon äriklientidele müügis.

Saatejuht on Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussari: minu karjäär”. Saates räägime jätkusuutlikkusest ja selle seosest karjäärivõimalustega panganduses. Stuudios on SEB jätkusuutlikkuse juht Tatjana Vakulenko ja SEB Baltikumi jätkusuutlikkuse kommunikatsioonijuht Anna-Liisa Villmann. Lisaks arutleme, mida ESG täpselt tähendab ning uurime, milliseid teadmisi ja oskusi on selles valdkonnas edukaks tegutsemiseks vaja. Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Saates on külas Tallinna abilinnapea Madle Lippus. Temaga räägime linnaruumist, planeeringutest, aga ka linnaeelarvest. Küsib Siim Sultson.

13.00–14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Saates räägime Eesti ja Euroopa konkurentsivõimest, digitaliseerimises peituvatest võimalustest ning ka IT-juhtimise tähtsusest ettevõtete arengus.

Stuudios on infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu ehk ITLi tegevjuht Doris Põld ja majandusministeeriumi majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav-Tammus. Saadet juhib ITuudised.ee juht Indrek Kald.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete esmalt rahandusminister Jürgen Ligi rääkimas sellest, milliseks võib kujuneda Trumpi Ameerika ja millest sõltub tema hinnangul Eesti majanduskasv. Rahandusministri värske ettekanne pärineb maakondade edukaimate ettevõtete tunnustusürituselt, mis toimus Türis. Vestlust modereerib Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Saate teises pooles kuulete Ülemiste keskuse juhti Guido Pärnitsat rääkimas välistööjõu olulisusest, kodukontoris töötamisest ja majandustulevikust. Vestlus Pärnitsaga on salvestatud tänavu septembris toimunud “Äriplaan 2025” konverentsil. Jutuajamist modereerib Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

