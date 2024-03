Pakendikeskuse humoorikad reklaamid kasvatasid ettevõtte kasumit kümme korda

Aasta Turundustegu 2023 võitja ärisektoris on Pakendikeskus. Pildil vasakult agentuuri Tabasco loovjuht Alvar Lonks, Pakendikeskuse omanik ja juht Lauri Maaring ning agentuuri Tabasco asutaja ja omanik Indrek Viiderfeld. Foto: Raul Mee

Aasta erasektori turundusteo tiitli pälvinud Pakendikeskuse ja reklaamiagentuuri Tabasco koostöös tehtud humoorikad reklaamikampaaniad on jõudnud ilmselt iga Eesti inimeseni ning toonud Pakendikeskusele ka äriedu.

“Käibe tõus on umbes viiekordne ja kasumi tõus ligi kümnekordne,” sõnas Pakendikeskuse omanik ja juht Lauri Maaring turunduskonverentsil Password Äripäeva raadiole. Ta täpsustas, et kasv on Pakendikeskuse ja Tabasco koostöö algusest ehk 2009. aastast.

Pakendikeskuse käive 2022. aastal oliüle 25 miljoni euro ja ärikasum 2,9 miljonit eurot.

Tabasco loovjuhi Alvar Lonks ütles, et Pakendikeskusel toimib kõige paremini sotsiaalmeedias tehtav reklaam ning nad on seal oma koha leidnud. Kuigi ettevõtte postitused saavad palju otsest vastukaja, ütles Lonks, et kampaaniad levivad muudesse kanalitesse iseseisvalt.

Ka meediamajad teevad artikleid, et Pakendikeskus on teinud päevakajalisel teemal humoorika reklaami, ning Lonksi hinnangul on see neile vaid tasuta reklaam.

“Aitäh neile selle eest, me oleme väga tänulikud,” lisas Tabasco asutaja ja omanik Indrek Viiderfeld.

Maaring, Lonks ja Viiderfeld rääkisid ka sellest, ega reklaamitegijad kampaaniatega üle piiri lähe, millal see piir tulla võiks ning kuidas tehisintellekt nende tööle kaasa aitab.

Lauri Maaringu, Alvar Lonksi ja Indrek Viiderfeldiga rääkis Gregor Alaküla.