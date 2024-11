Tagasi 21.11.24, 17:12 Raadiohommikus: Eesti edukaimad ettevõtted ja finantsturgude väljavaade Nädala viimase raadiohommikus võtame ette edukaimate ettevõtete edetabeli TOP 100 ning hindame, mida see Eesti ettevõtlusmaastiku kohta kõneleb. Samuti lahkame Balti börsi värskeid rahakaasamisi ning prognoosime nii Balti kui USA börside edasisi liikumisi.

Reede hommikul saab raadiohommikus sõna Rootsi finantstehnoloogia ettevõtte Alpcoti asutaja ja nõukogu esinaine Katre Saard, kes loetleb üles paljulubavad investeerimisideed, aga ka karid, mida turgudel vältida. Foto: Tanel Meos

Reede hommikul avaldatavat TOP 100 edetabelit kommenteerivad Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ning arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

Otsestuudiosse tuleb külla Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas, kellelt küsime, millised varaklassid ja regioonid pakuvad investorile parimaid võimalusi 2025. aastal. Uurime investor Toomase investeerimisklubi liikmetelt, millised on nende ootused Balti börsile järgneva 12 kuu jooksul, ja küsime hinnangut Efteni uuele rahakaasamisele.

Üheskoos Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Jana Saarkoppeliga teeme kokkuvõtte kolmapäevasest investor Toomase investeerimisklubi külaskäigust Nasdaq Tallinna börsile ning neljapäeval toimunud Swedbanki privaatpanganduse foorumil kõlanud põnevamatest mõtetest.

Sõna saab ka sealsamas foorumil üles astunud Rootsi finantstehnoloogia ettevõtte Alpcoti asutaja ja nõukogu esinaine Katre Saard, kes loetleb üles paljulubavad investeerimisideed, aga ka karid, mida turgudel vältida.

Raadiohommikut veavad saatejuht Juhan Lang ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

11.00–12. 00 “Äripäeva eetris”. Kes vastutab lolluste eest riigiettevõtetes? Kinnisvaraturul ja kodubörsil on märke elevusest. Sisepoliitikas annab kuuma kohalike valimiste lähenemine.

Erakordselt sündmusterohke nädala võtavad stuudios kokku ajakirjanikud Janno Riispapp, Lauri Leet ja saatejuhi rollis Neeme Korv.

12.00–13.00 “Kullafond”. Äripäeva raadio parimate ja kuulatuimate saadete sarjas tuleb seekord esitamisele majandusteadlase Kristjan Liivamäe lugu läbipõlemise haistmisest. Spordikogemuse ja sportlasliku mõttelaadiga Liivamäe komme enda piire kombata on teinud temast küll eduka ja jõuka mehe, kuid andis tagasilöögi tema vaimsele tervisele. Saates analüüsis õppejõud ja investor, millest tuleneb tema komme võtta ette liiga palju ja liiga suurelt ning miks on tal raske tegemistest loobuda.

Saatejuht on Eget Velleste.

13.00–14.00 “Digiturunduse praktikum”. Saates vaatleme partnersuhteid turunduses ja räägime, kuidas seeläbi ettevõtte brändi kasvatada.

Enda parimaid praktikaid jagab partnersuhete vallas Veebimajutuse partnersuhete juht Tõnis Bramanis, kes toob näiteid, kuidas nad ettevõtetega koostööd teevad, milliseid on partnerturunduse tegevused ning milliseid tulemusi see on täna toonud. Samuti annab ta kuulajatele põgusa ülevaate, kuidas ta tulemusi mõõdab ning kellega ta üldse koostööd teeb.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgeow Digitalist.

15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Saates võetakse vaatluse alla juhtide väljakutsed. Toome välja erinevaid nurki, mille taha juhid takerduvad, ja räägime, miks ei suju meeskondades inimeste koostöö. Lisaks väljakutsetele uurime lahendusi, mis aitaks juhil saada inimestekesksemaks juhiks. Saade peaks kõnetama kõiki juhte, kellel on meeskond või kelle tulemus sõltub teiste inimeste panusest.

Külas on raamatu “Kuidas olla juht, keda su inimesed päriselt vajavad?” autorid ja koolitajad Aili Nurmeots ja Jaanika Rannula. Saadet juhib Äripäeva Akadeemia juht Tiina Tohver.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Selle nädala saatesse jagub teemasid nii kodusest poliitikast, suurest sõjast kui ka Kirde-Euroopa perifeeria ühendustest laia maailmaga. Taasiseseisvumise aja alguses Ida-Virumaale läkitatud erisaadik Indrek Tarand selgitab, mida arvab sotsi Katri Raigi plaanist tulla Vene-meelsete jõududega Narvas taas võimule. Endine diplomaat Tõnis Idarand seevastu räägib, mida lugeda välja Vladimir Putini ähvardusest vastata tuumalöögiga ka konventsionaalsele rünnakule. Ning lennundusekspert Allan Nõmmik kirjeldab, miks ja kuidas kõrbesid nii Nordica kui ka Estonian Air ning mida see kõik ühele väikesele piiririigile tähendab.

Saadet juhib Indrek Lepik.

