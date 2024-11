Tagasi 21.11.24, 13:03 Eesti Energia raport: keskkonnanõuete rikkumised ja 176 miljonit eurot saamata jäänud tulu Eesti Energias on viimastel aastatel olnud suuri rikkumisi keskkonnanõuete täitmisega ning alt mindud tulevikutehingutega, riigifirma loodab, et olulist finantsmõju omaniku tehtud raportist ei tule. Raport ise nii roosiline ei ole.

Auveres asuv õlitehas Enefit280, kus pidi hakatama vanarehvidest õli tootma. Tegelikult oli püsivalt probleeme keskkonnareostusega. Foto: Andras Kralla

Hando Sutteri juhtimise all toimus Eesti Energias hulgaliselt rikkumisi ning õlimüügist jäi teenimata 176 miljonit eurot. Eesti Energia teatas Londoni börsile, et rahandusministeeriumi erikontrolli tagajärjel tuvastati, et juhtorganid olid rikkunud hoolsuskohustust ja võtnud põhjendamatuid riske. “Edasised sammud ja otsused teevad nii keskkonnaamet kui ka Eesti Energia uus juhtkond,” teatas riigifirma.