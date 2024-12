Tagasi 14.12.24, 10:00 Go Groupi juht vohavast bürokraatiast: iga kolmetäheline lühend nõuab pool töökohta Jätkusuutlikkus ei ole juhtkonna või aruandluse asi, vaid peab olema ettevõtte igal tasandil läbi imbunud, ütleb transpordifirma Go Groupi juht Jüri Etverk. Jätkusuutmatu on tema sõnul aga see, kui aruandluskohustus aina kasvab, samas kui sisusse keegi ei süvene.

Go Groupi juht Jüri Etverk märgib, et esmaminejana ei saa alati konkurentsieelist, sest igas uues valdkonnas on eksimise ja katsetamise võimalus suur. Foto: Aleksander Pedosk

Jüri Etverk avab suures intervjuus, kuidas mõtestab juhina jätkusuutlikkust ja mida tähendab see ettevõtte väga erinevates valdkondades. Samuti kritiseerib teravalt üha kasvavat bürokraatia hulka. “Igas valdkonnas, kus tegutsed, tuleb bürokraatiat ainult juurde. Seda, et kuskilt midagi vähemaks jäetakse, ei ole,” nentis Etverk Kestlikkusuudistele

Keskkonna- ja kliimateemad tulid avalikkuses tugevalt esile umbes viis aastat tagasi, 2018–2019. Meil on Euroopa Liidu rohelepe, Pariisi lepe on pea kümme aastat vana, Eestis küll alles tehakse kliimaseadust. Kas poliitika liigub nii Eestis kui ka üleilmselt õiges suunas?

Ma väga täpselt poliitikat ei jälgi, aga üldise arengu suhtes olen natuke kurvameelne. Ma arvan, et see tõenäosus, et üks hea asi ära lörtsitakse, on omajagu suur. Ekstremiste, tühistajaid ja bürokraate on omajagu, kes võivad untsu keerata.

Tulles korraks kestlikkusteemast täiesti välja ja võttes näiteks rahvusluse, siis enamik eestlasi mõmiseb positiivselt kaasa, et rahvuslik ärkamine, mis 19. sajandi keskpaigas toimus, oli hea asi ja viis omariikluseni. Täna, kui rääkida rahvuslusest, siis paremäärmuslaste aktiivse tegevuse tõttu on see pigem teema, kus paljud inimesed tunnevad ennast ebamugavalt ega ole päris kindlad, kas oma rahva ja kultuuri armastamine peab ilmtingimata väljenduma võõraste vihkamises ja oma vaadete peale surumises.