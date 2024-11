Tagasi 29.11.24, 12:49 Wise külmutas järelevalve noomituse tõttu kontosid Londoni börsil kauplev finantstehnoloogia ettevõte Wise sai Euroopa järelevalvelt rahapesuvastaste meetmetega seoses noomida, kirjutab paar aastat tagasi juhtunud sündmused täna üksikasjalikult lahti Financial Times.

Wise’i teatel viidi kõik järelevalve soovitused ellu ning oma kohustusi võetakse tõsiselt. Foto: Reuters/Scanpix

Wise’i Euroopa tegevus on Belgia keskpanga järelevalve all, mis tuvastas 2022. aasta alguses, et fintech’il puudus info sadade tuhandete klientide päritolu, täpsemalt nende aadresside kohta, ütlesid kolm asjaga kursis olevat allikat Financial Timesile.