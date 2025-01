Tagasi 13.01.25, 19:05 Raadiohommikus: valmistume sõjaks ja edulooks, raiskamise jätame seljataha ning investeerime Teisipäeval vaatame raadiohommikus otsa Eesti valmisolekule sõjaks, raiskamisele turunduseelarvetes, Eesti tulevasele kiibikeskusele ja tehnoloogiaarendusele ning maksumuudatustele ja investeerimisele.

Rahatarkuse edendaja ja investor Jekaterina Tint jagab Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mida tuleks investoritel maksumuudatustega silmas pidada. Foto: Andras Kralla

Peale kella poolt kaheksat tuleb stuudiosse MTÜ Kriisiuuringute Keskus juht Hannes Nagel. Temaga räägime Eesti valmidusest kriisideks ja sõjaks, samuti varjenditest – millises seisus on nende rajamine.

Pärast poolt üheksat tuleb külla turundusanalüütik ja Analytical Alley kaasasutaja Karl Mattias Õige, kellega räägime turundusraha raiskamise lõpetamisest, kuidas praegu targalt turundada ja eelarvet mõistlikult jagada.

Pärast kella üheksasi uudiseid on külas TalTechi professor Jaan Raik ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) rakendusuuringute osakonna juht Mart Toots, kellega võtame jutuks tehnoloogiaarenduse, selle tähenduse Eestile ning aprillist tööd alustava Eesti Kiibitehnoloogia Kompetentsikeskuse (KIIP) eesmärgi ja tegevuse.

Pärast kella poolt kümmet on stuudios investor Jekaterina Tint. Temaga võtame jutuks alanud aasta maksumuudatused ning nende mõju eraisikule ja väikeinvestorile, ent peatume ka mõnel investeerimisvõimalusel.

Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saates on külas LHV riskijuht ja juhatuse liige Kadri Haldre, kes jagab värskeid muljeid uuelt ametikohalt ning avab oma isiklikku investeerimisportfelli. Samuti räägib Haldre, mida on 2025. aastal pangandussektoris oodata: regulatsioonid, intressikärped, valuutariskid ja geopoliitika. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Helena Rantanen.

12.00–13.00 “Teabevara tund”. Aasta esimeses „Teabevara tunnis“ lahkame kriminaalmenetluse protsessi. Stuudios on vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja endine prokurör ning praegune kriminaalvaldkonna advokaat Lauri Talumäe advokaadibüroost Lindeberg. Saadet juhib teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.

Arutame, kas kriminaalkaristused täidavad oma eesmärki, kuidas kriminaalmenetluse efektiivsemaks muutmine võiks aidata riigil kulusid kokku hoida ja kas karistusmäärade muutmine suudaks kuritegevust vähendada.

13.00–14.00 “Cleantech”. Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja innovatsiooni saates võtame fookusesse möödunud aasta rohetehnoloogia valdkonnas ning küsime, kuidas edasi.

Milline on riigi roll rohetehnoloogia käekäigus, kes peab ajama teadlased ülikoolilaborist äri tegema ja mil moel roheidud aitavad kaasa Eesti energiajulgeolekule, räägivad kliimaminister Yoko Alender ja Eesti Rohetehnoloogiate Liidu juht Kädi Ristkok. Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 “Võitjate põlvkonnad”. Saates on külas SOL Balticsi tegevjuht Rinel Pius, kes jagab, kuidas on perevälise tegevjuhina juhtida rahvusvahelise pereettevõttevõtte Balti haru. Samuti tuleb juttu sellest, kui keeruline on Soomes elavatele ettevõtte omanikele selgitada Eesti ettevõtluskeskkonna omapärasid ja hetkeolukorda ning miks hetkel Eestis inimressursimahukas äris suurt kasumi kasvu on võimatu tuua.

Saadet juhib Jana Palm.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.