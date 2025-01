Tagasi 20.01.25, 06:00 Hoiu-laenuühistu püsti pandud uusarenduse elanikke kollitab praak Tartu hoiu-laenuühistu tütarfirma ehitatud ridaelamusse kodu ostnud on hädas kümnete vigadega, mida arendaja ei ole paari aasta jooksul korda teinud.

Haaslava uusarendusse mõni aasta tagasi kolinud Margo Metsoja näitab nikerdust, mis asendab kanalisatsioonikaevu luuki. See on üks puudus, millest omanikud arendajale pikalt rääkinud on. Foto: Jassu Hertsmann

Margo Metsoja oli üks esimestest sissekolijatest, kui ridaelamu Tartumaal Haaslavas 2022. aasta kevadel valmis sai. „Sisse kolides tulid vead välja, puuduste kõrvaldamine on olnud vaevaline,“ ütles Metsoja, kes on arendajas pettunud. “Suhtumine on pohhuistlik – raha on ju käes. Kaalume kohtusse minemist,“ teatas ta.