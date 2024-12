Tagasi PRO 31.12.24, 21:00 Aasta 2025: mida otsustavad suure egoga autokraadid? Määramatust tuleviku suhtes pole olnud ammu nii palju kui 2025. aasta eel. Suur osa sellest tulevikust sõltub kolmest mehest.

Kolm meest ja lõpmatu kombinatsioon tulevikustsenaariume. Foto: AP/Scanpix

Üldjuhul on kõigi prognooside suur nõrkus inimese võimetus näha ette ootamatusi. Ometi võib eeldada, et sel korral viib hetkeolukorra ekstrapoleerimine tõepoolest tõele üsna lähedale.

Polnud juhus, et just pühade ajal, mil lookas jõululaud ja segamatu aeg perega oli kui turvatunde etalon, vedas Vene varilaevastikku kuuluv naftatanker mööda Soome lahe põhja ankrut, lõhkudes olulise ühenduse Eesti ja Soome vahel. Ehkki Soome kiire tegutsemine tekitas esimest korda mingi heidutusmomendi, on selge, et Venemaa katsed seda turvatunnet lõhkuda järgmisel aastal üksnes suurenevad.

Pinnase ebakindluseks loob suuremat sorti määramatus: USAs tuleb võimule administratsioon, mis ei pruugi meie maailmajaost enam suurt hoolida, Euroopas pole aga selgelt esile tõusnud uut usutavat juhtjõudu, rääkimata siiani reaalsusega kohanemata kaitse- ja majanduspoliitikast.

Sõda jätkub nii Ukrainas kui ka Lähis-Idas ja pigem paistab olevat küsimus selles, millal otsustab Hiina oma piiride taga suuremat sorti jama korraldada.

Samas ei juhtu asjad iseenesest, vaid inimeste otsuste ja tegude tõttu. Ja ehkki kujund koidikueelsest pimedusest on klišee, võivad kriisid olla alati ka tõukeks millegi uue ja parema suunas.

„Globaalne briifing“ teeb aastavahetuse puhul ülevaate 2025. aasta olulisematest sündmustest ja nendega kaasas käivatest suurtest protsessidest.

Esimene poolaasta toob selgust