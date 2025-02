Tagasi 14.02.25, 18:00 Äreval ajal 13 minutit elektrikatkestust: politsei uurib Läänemaal kuritegu Politsei uurib kriminaalmenetluses, kelle süül jäid tuhanded Läänemaa tarbijad äreval ajal 13 minutiks elektrita.

Politsei palub asjaolude selgitamiseks inimeste abi. Fotol õhuliin Pelgulinnas. Foto: Andras Kralla

Jaanuari lõpus anti politseile teada, et Lääne-Nigula vallas Risti lähistel on kahjustatud üht elektriposti. Politseinikud tuvastasidki, et elektripost oli põlenud.