Raadiohommikus: vastlad, tugev majandus ja turud

Investor Toomase Investeerimisklubi juht Kaspar Viira annab kiire ülevaate nädala ettevaatest börsidel ning tervisliku toidutootja, väikeettevõtte Rukkimaania OÜ juht Eve Mihkle käest uurime, kuidas on sel aastal ostetud kvaliteetseid vastlakukleid ja milline on tarbija hinnapiir neid ostes.

Hommikuprogrammi juhivad Stiine Reintam ja Lauri Leet.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50 - 10.00 “Obskuurne majandus”

Iirimaal on korteriturul nii kehv seis, et toa üürimise eest küsitakse varjatult seksi. Iiri rahvusvaheliste üliõpilaste nõukogu küsitlusest selgus, et üks naissoost vastaja kahekümnest oli kas saanud pakkumise rentida Iirimaal seksi eest tuba või oli näinud tuba, mida seksi eest reklaamitakse. Kuula saatest välisõpilasest Darling Duranist, kellega selline seik juhtus.

Saadet juhib Ireene Kilusk.

11.00 - 12.00 “Kuum tool”.

Kuumal toolil on aktsiaturgude eksperdid analüüsimas, mis börsidel toimub ning kuhu peaks varjuma investor Trumpi tariifisõja eest. Saates on aktsiaturgudest rääkimas Avaroni fondihaldur ja analüütik Rain Leesi ning SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur. Juttu tuleb, mida Trumpi tariifid investoritele tähendavad, kust tuleks eemale hoida ning millised investeerignud võiksid varju pakkuda. Samuti räägime USA börsil varitsevast hirmust ja kaitsetööstuse aktsiatest.