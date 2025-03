Tagasi 14.03.25, 18:03 Läti ettevõtja toob pealinna tuhat pisimopeedi: “Ma ei vaevu vihkajatega võitlema!“ Pealinnas Suur-Sõjamäel käib tihe ettevalmistus uute punaste värvi pisimopeedide tänavatele laskmiseks. Järk-järgult tulevad Tallinna tänavatele tuhat Hiinas toodetud kergliikurit.

Edgars Jakobsonsi sõnul on internetis palju hater’eid, kellele ei meeldi pisimopeedide juures mitte kui miski. “Üldiselt, ma ei vaevu nendega võitlema,” ütleb Jakobsons. “Nad vihkavad kõike ja kõiki ning nad tunnevad hästi ära, kui annad neile natukenegi energiat. Kui sa tahad minuga kakelda, siis mine omanda vähemalt haridus ja siis võime arutleda, mis reeglite järgi pisimopeedid sõidavad.” Foto: Liis Treimann

Loodetavasti märtsi lõpuks on kõik väljas, ütleb Ride Mobility tegevjuht, lätlane Edgars Jakobsons. Firma on Eestisse panustanud juba 1,5 miljonit eurot.

See, et kevadel lisandub 6000-le praegu Tallinna vahel vuravale kergliikurile veel 1000 pisimopeedi, ei ole tavainimese jaoks suur muutus ning vapustavat efekti ei tekita, arvab Jakobsons. Kui tallinlastele mopeedid väga meeldivad, tuuakse neid juurde, kuid esialgu jälgitakse, kuidas uued liikurid vastu võetakse.

Tallinna linnavalitsuses on mopeedid juba paksu pahandust tekitanud ja transpordi eest vastutava Kristjan Järvani kõrri on hüpanud teised poliitjõud, kes ei saa aru, miks mopeedid tänavatele lastakse ja mis reeglid neile üldse kehtivad. Mõned peavad mopeede liiga ohtlikuks, et neid tänavale lubada.

Poliitmängu keskel