14.07.25, 13:36 Investeerimiseksperdid andsid üksteist raketihoiatust, mis võivad mitmekordistuda Swedbanki investeerimisjuttude podcast'i vedajad Meelis Maasik ja Tarmo Tanilas jagasid InvesteerimisFestivalil oma nägemust turgudel toimuva kohta ning selle taustal ka raketihoiatusi, mille hind võiks mitmekordistuda.

Pullituru taustal ja tõusutrendi ootuses jagasid investeerimiseksperdid aktsiaideid, mis on plahvatusohtlikud. Pildil Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik.

Foto: Sergei Trofimov

Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas ja finantsturgude vanemmaakler Meelis Maasik andsid ülevaate, mis seisus on aktsiaturud praegu ning mida see ajalooliselt on tähendanud. Nad tõid esile, et kui turul on positiivne meeleolu, siis võib näha sarnast liikumist ka järgmiseks poolaastaks, kuna inerts on sees.