Tagasi ST 14.07.25, 14:48 Indrek Tibar määrati Wallesteri AMLi juhiks Indrek Tibar nimetati alates 2025. aasta juulist Wallesteri uueks rahapesu tõkestamise (AML) juhiks, kinnitades järjekordse sammuna ettevõtte pikaajalist pühendumust finantsalase usaldusväärsuse tagamisele.

Indrek Tibar on Wallesteri uus rahapesu tõkestamise (AML) juht.

Foto: Wallester

Tibar toob endaga kaasa enam kui kakskümmend aastat kogemusi finantskuritegude ennetamise, õiguskaitse ja rahapesu tõkestamise valdkonnas nii avalikus kui ka erasektoris.

Rein Ojavere (varem töötanud SEB-s ja LHV-s) ning Rahapesu tõkestamise juht Aivar Paul (endine Eesti Rahapesu Andmebüroo juht ja Swedbanki rahapesu tõkestamise valdkonna juht). Kuna Wallester jätkab kiiret, kuid vastutustundlikku kasvu, suurendab ettevõte investeeringuid vastavuskontrolli ja riskijuhtimise infrastruktuuri. Lisaks peegeldab Tibari ametisse nimetamine ettevõtte jätkuvat suunda Eesti finants- ja valitsussektori tipptalentide kaasamisel. Indrek Tibar liitub juhtkonnaga, kuhu hiljuti lisandusid riskijuht(varem töötanud SEB-s ja LHV-s) ning Rahapesu tõkestamise juht(endine Eesti Rahapesu Andmebüroo juht ja Swedbanki rahapesu tõkestamise valdkonna juht).

Valdkonnaülesed teadmised

Tibar toob rahapesu tõkestamisse kaasa ainulaadse kahe sektori perspektiivi. 1990. aastate algusest kuni 2003. aastani töötas ta Eesti Keskkriminaalpolitseis, spetsialiseerudes peamiselt majandus- ja finantskuritegude uurimisele. Erasektoris töötas ta kahel perioodil Swedbankis rahapesu tõkestamise valdkonnas, kus aitas arendada panga rahapesuvastast tegevust.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Tema avaliku sektori töö- ja juhtimiskogemusse kuuluvad ka kõrgetasemelised ametikohad Politsei- ja Piirivalveametis ning hiljem Ameerika Ühendriikides õigusatašeena, kus ta esindas Eesti huvisid piiriüleses justiits- ja õiguskaitse alases koostöös. Viimati töötas Tibar Eesti Riigiprokuratuuris.

Rahapesu tõkestamise valdkonna arendamine

„Tervitame Indrekut Wallesteris suurima heameelega. Tema saavutused räägivad enda eest,” ütles ettevõtte tegevjuht ja kaasasutaja Sergei Astafjev. „Ta on Eestis andnud olulise panuse finantskuritegude tõkestamisse. Sellise juhtimiskogemuse toomine fintech’i valdkonda annab välja selge sõnumi: Wallester on loomas midagi tõsist, turvalist ja pikaajalist."

Rahapesu tõkestamise juhina hakkab Tibar juhtima uue põlvkonna rahapesuvastase raamistiku väljatöötamist, mis on kohandatud kiiresti kasvavatele digitaalsetele finantsteenustele. Tema valdkonnaülesed kogemused võimaldavad tal hoida tasakaalu regulatiivsete nõudmiste ja tänapäevase finantstehnoloogiale vajaliku operatiivse paindlikkuse vahel.

„Wallester on üks Eesti ambitsioonikamaid ja kiiremini kasvavaid fintech-ettevõtteid," ütles Tibar. „See roll annab mulle ainulaadse võimaluse kujundada maailmatasemel rahapesu tõkestamise valdkonda seestpoolt, rakendades kogu avalikus sektoris omandatud kogemust, et aidata kaasa finantskuritegude ennetamisele tänapäeva kiiresti arenevas digitaalses maailmas."

Tibari ametisse nimetamine on Wallesteri järgmine strateegiline samm ettevõtte vastavusalaste kompetentside tugevdamisel, mil jätkatakse laienemist Euroopas ja rahvusvahelistel turgudel.

Lisateavet Wallesteri ja ettevõtte uuenduslike makselahenduste kohta leiate veebilehelt www.wallester.com

Ettevõttest

Wallester on Eestis litsentseeritud finantsasutus, mis on spetsialiseerunud innovaatilistele digitaalsetele finantslahendustele ja kaartide väljastamisele. Wallester on alates 2018. aastast ametlik Visa partner. Wallester aitab kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja Ühendkuningriigis olevatel ettevõtetel makseid lihtsustada, oma kaubamärgiga kaarte turule tuua ning efektiivselt kasvada. Meie mitmekesisesse meeskonda kuulub üle 160 spetsialisti, kes tegutsevad Eestis, Lätis, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis ning kes on pühendunud kvaliteetsete ja kasumlike toodete arendamisele. 2024. aastal nimetati Wallester Äripäeva TOP100 galal Eesti parimaks idufirmaks. Samuti on Wallester saavutanud ajakirja Financial Times 2025. aasta kiireimini kasvavate Euroopa ettevõtete edetabelis FT1000 esikoha Eesti arvestuses ja 7. koha kogu finantstehnoloogia valdkonnas.