Tagasi 15.07.25, 16:00 Kahe suurdiili järel: Infortari juht avab järgmisi plaane Värske “Kasvupinnase” saade toob kuulajateni loo sellest, kuidas energia- ja infrastruktuurigigant Infortar teeb järjest julgemalt samme põllumajandussektoris.

Infortar AS-i tegevjuht Martti Talgre.

Foto: Andres Laanem

Hiljuti on ju omandatud kaks suurt piimatootjat – Halinga OÜ ja Estonia Farmid.

Saatekülaline on Infortari tegevjuht Martti Talgre, kes selgitab, miks nad on otsustanud piimandusse investeerida ja millised on nende plaanid edaspidiseks.

Infortar i sisenemine piimakarjakasvatussektorisse algas 2023. aastal, kui ettevõte ostis Halinga OÜ . See oli strateegiline samm, mis andis ettevõttele esimese kogemuse piimatootmises. Üle 3500 looma, kaasaegne farmitaristu ja rohegaasiprojekt sillutasid tee suuremate ambitsioonide poole.

Poolteist aastat hiljem tehti otsus Estonia Farmid ära osta. Nüüd harib Infortar üle 13 000 hektari maad, peab üle 8000 looma ja toodab päevas enam kui 160 tonni piima ning on viinud lehmade piimatootmise Eesti absoluutsesse tippu.

Saates saab kuulata, kas Eesti peaks julgemalt toetama kohaliku rohegaasi tootmist ja tarbimist ning kas Eestil on potentsiaali saada Põhjala piimariigiks. Oma mõtteid avaldab Infortar ASi tegevjuht Martti Talgre, kes muu hulgas räägib riigi konkurentsivõimest ja Eesti maksupoliitika mõjust majandusele.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.