Tagasi 13.07.25, 08:00 Lõuna-Euroopa otsib lahendusi tapvale palavusele: Barcelonas suri tänavakoristaja pärast karmi tööpäeva Kui Hispaania ja Kreeka on juba aastaid reguleerinud väga kuumadel päevadel õues töötamist, siis Itaalia ja Prantsusmaa kehtestasid piirangud alles sel suvel.

Hispaanias on olnud paiguti äärmiselt palav.

Foto: Scanpix

See juhtum šokeeris kogu Hispaaniat.

51 aastane tänavakoristaja Montse Aguilar alustas juuni ühel pärastlõunal oma tavapärast tööpäeva.

Oli palav. Nõnda palav, et linn oli välja kuulutanud hädaolukorra. Aguilari ülesandeks oli aga tänavad puhtaks teha linna ühes kuumemas, räpasemas ja turistidest pungil olevas El Ravali linnaosas.

Õhtul umbes kella poole kümne ajal, kui naise vahetus lõppes, läks muidu hea tervise juures Aguilar koju. Ent nüüd tundis ta end halvasti, mistõttu palus naine, et seekord võtaks toiduvalmistamise enda peale ta eakas ema. Aguilar saatis oma sõbrale sõnumi, kus ütles, et ta käed on krampis, rinnus ja kaelas pitsitab, rääkis naise õemees Manuel Ceacero Bloomberg Greenile.

Enne kella ühtteist õhtul kukkus Aguilar kokku.