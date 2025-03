Tagasi PRO 18.03.25, 14:05 Euroopa hoiab hinge kinni: mida lubab Trump sel korral Putinile? Trumpi ja Putini kõne, Macroni ja Scholzi-Merzi kohtumine ning Aseri-Armeenia rahu.

Donald Trumpi ja Vladimir Putini tippkohtumist pole endiselt kokku lepitud. Foto: AFP/Scanpix

Alanud nädal tõotab tulla jälle üks neist, kus räägitakse palju, aga pole kindel, palju sellest on tõsi, rääkimata ootusest, et suurtest sõnadest ka suured teod vormuksid. See kehtib kusjuures ka Eesti kohta, kus sõnasõjast laskemoona hankimise üle on kerkinud väiksemat sorti skandaal.