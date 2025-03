Tagasi 17.03.25, 06:00 Clyde Kull: Trump on USA ülemvõimu languse sümbol Donald Trumpi administratsiooni sammud, nagu tollide kehtestamine ja liitlassuhete kahtluse alla seadmine, pole mitte USA uue juhtimisstiili tulemus, vaid märk sellest, et riik kohaneb uue maailmaga, kirjutab endine diplomaat Clyde Kull Äripäeva essees.

Krüptovaluutavahetus Hongkongis. Põhiküsimus ei ole Donald Trumpi vastuolulises isiksuses ja poliitikas, vaid selles, kuidas kohaneb USA uues maailmakorras. Foto: AFP/Scanpix

Iga päev toob Washingtonist uusi teadaandeid, millega president Trump kas kärbib rahastust ja valitsuse struktuure, loobub kohustustest rahvusvahelistes orgaisatsioonides või hindab ümber liitlassuhteid.

Samas tasub silmas pidada, et sarnaselt Trumpi esimese ametiaja suurte poliitiliste muudatuste katsetele jääb lahtiseks, millised tema ettepanekutest avaldavad seekord püsivat mõju.

Derek Thompson ajakirjast The Atlantic kirjutab, et "Trumpi stiili üks eripärasid pole mitte ainult see, et asjad toimuvad pidevalt, vaid ka see, et paljud neist jäävad lõpuks... toimumata".

Hea näide on tema lubadus ehitada Mehhiko piirile müür – enamus sellest jäi siiski ehitamata. Sama võib juhtuda ka tema uute suurte plaanidega.

Viimased nädalad on tekitanud järjekordse kaose: tollitariifide kehtestamine, peatamine ja taaskehtestamine on loonud ebakindluse, mis mõjutab maailma majandust ja selle tarneahelaid rohkem kui tariifid ise.

Kuid kas Trump tõesti määrab USA ja maailma tuleviku? Või on tema tegevus hoopis märk laiemast muutusest maailmakorralduses?

Hiina ja Venemaa esiletõus

Kahtlemata on Valgest Majast valguvate sõnumite tulv raputanud kehtivaid sise- ja välispoliitilika talasid. Rida neist poliitikameetmetest jäävad kehtima ja avaldavad püsivat mõju.

Lisaks omab USA endiselt ülekaalukat majanduslikku ja sõjalist mõjujõudu. Kuid rahvusvaheliste suhete üldises raamistikus on Trumpi, nagu iga juhi, võimalused poliitikate suunamiseks piiratud. See ei tähenda, et juhid ei ole olulised. Riigi, sealhulgas USA, välispoliitikat kujundab aga suuresti tema positsioon rahvusvahelises süsteemis.

USA puhul on see positsioon muutumas. Heitkem korraks pilk ajalukku. Enne esimest maailmasõda keskendus USA peamiselt omaenda kontinendi arengule. Pärast teist maailmasõda sai temast globaalne liider, kes kujundas maailmakorda ja seadis reeglid.

Kui 1991. aastal Nõukogude Liit lagunes, jäi USA ainsaks globaalseks suurvõimuks. Washingtonil avanes võimalus laiendada oma mõjuvõimu nii majanduslikult kui poliitiliselt. Nagu Hal Brands kirjeldab, põhines USA poliitika pärast külma sõja lõppu ideel, et „sõjaline hegemoonia taltsutab võimalikke väljakutsujaid, kuni majanduslik integratsioon nad ümber kujundab“.