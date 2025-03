Tagasi 20.03.25, 12:32 Väikepoe omaniku ja tööinspektsiooni vahel puhkes sõnasõda Kauplusketi Väike Ingel juht ja omanik Evelin Liiva kritiseeris sotsiaalmeedias tööinspektsiooni, leides, et ametnikud tegelevad halduskiusuga. Tööinspektsioon leiab vastu, et ettevõtja teeb äri vastutustundetult.

Evelin Liiva. Foto: Marko Saarm/Sakala/Scanpix

Tööinspektsioon on Liiva ettevõttele määranud ligi 40 000 euro suuruse sunniraha, sest ta pole olnud nõus täitma inspektsiooni esitatud nõudeid, kirjutab Lääne-Virumaa Uudised.

Tööinspektsioon selgitas, et sunniraha määratakse siis, kui ettevõte ei täida talle seaduse poolt määratud kohustust. “Kui puudusi ei kõrvaldata, võib sunniraha määrata korduvalt ja suurenevas summas, kuni nõutud meetmed on rakendatud. Seadused kehtivad kõigile. Antud tööandjale on edastatud 40 nõuet,” selgitas amet. “Kui seaduse täitmiseks huvi puudub, peab kasutusele võtma meetmed nagu sunniraha,“ põhjendas tööinspektsioon.

Avaldame alljärgnevalt, millised tööinspektsiooni nõudmised täpsemalt tüli tekitasid.