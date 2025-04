Raadiohommikus: peidetud võimalused kaubandussõjast võita

Hommikuprogrammi veavad Indrek Lepik ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub järgnevate saadetega:

11.00–12.00 “Triniti eetris”. Südakevadises saates räägime planeeritavatest konkurentsiseaduse muudatustest, mis on viimasel ajal palju kõneainet pakkunud. Äripäeva raadiosse tulevad teemale selgust andma riigikogu liige Tarmo Tamm ja Triniti advokaat Tanel Kalaus.

Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

13.00–14.00 “Juhi jutud”. „Paljudele sobib töö, mis on kindel, turvaline, rahulik. Väga suurt arengut pole, aga pole karta ka väga suurt kukkumist või ebaõnnestumist. Minule see ei sobi,“ selgitab saates „Juhi jutud“ keskuse T1 juht ja raskustes ettevõtteid päästnud ning võimatuteks peetud projekte ellu viinud Tarmo Hõbe.

Kuidas raskustes projektide juures end ja meeskonda motiveerida, miks paduoptimism alati juhtimises hea ei ole ning kuidas seda doseerida, kuidas raskete projektide puhul meeskonna meeleolu ja motivatsiooni toita, kuidas paralleelselt kaht täiskohaga tööd pidada ning paljust muust tuleb juttu saates.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Saates teeme juttu VKG biotoodete tehase projektist. Saatekülalise, VKG biotoodete projektijuhi Lauri Raidi sõnul on tehas jõudnud planeerimise etapi lõppu – paigas on asukoht Lüganuse vallas ning eriplaneering ja keskkonnamõjude hindamine on lõppjärgus.