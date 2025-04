Tagasi 17.04.25, 12:38 Rootsis suurhanke võitnud Eesti trükitööstust aitab AI: “Mahu kasv oli ekstreemne” Saates "Fookuses: tark tööstus" on külas väikese ja keskmise suurusega ettevõtete kategoorias tänavu aasta tehase tiitli võitnud trükitööstuse K‑Print OÜ ekspordijuht Karol Karu, kelle eestvedamisel on ettevõte võtnud kasutusele tehisintellekti.

K‑Print OÜ ekspordijuht Karol Karu

Foto: Harro Puusild

Uus süsteem võimaldab firmasse sissetulevad tellimused minutitega tootmistellimusteks vormistada. Räägime, mis pani tehisintellekti poole vaatama ja millise lahenduseni ettevõte jõudis.

Karu selgitab saates, et ettevõte võitis hiljuti Rootsis suure hanke, millega lisandus klientide hulka kohalik lotofirma. „Nende tellimuste hulk oli väga suur ja oli näha, et selleks oleks olnud vaja eraldi inimest, kes tegeleks tellimuste sissevormistamisega,“ sõnab Karu. „Meil oli valu nii suur, et olukord oli väljapääsmatu. Tellimuste mahu kasv oli ekstreemselt suur,“ põhjendas ta.

Ettevõte hakkas abi otsima tehisintellektilt ja jõudis lahenduseni, mille abil jõuab klienditellimus tootmisesse paari minutiga. „See sõltub, mitu rida tellimuses on, aga kui me räägime kliendist, kelle tõttu me tehisintellekti juurutama hakkasime, siis nende tellimuste vormistamine oleks võtnud 4–5 töötundi,“ sõnas Karu.

Veel ütleb Karu, et süsteemi juurutamine ei olnud ettevõtte jaoks siiski lihtne ja kui paberil võib see tunduda paari kuu pikkuse projektina, siis tegelikkuses on nüüdseks võtnud üle aasta.

Saadet juhib Harro Puusild.