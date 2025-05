Tagasi 15.05.25, 12:48 Muusik Maria Faustile ei mahu pähe, miks rikkad tahavad veel rikkamaks saada: inimeste ahnus on piiritu See ei ole normaalne, kuidas me inimestena oma vabaduse ära anname, kuid selles oleme ühiskonnana ka ise süüdi, leiab rahvusvaheliselt tunnustatud saksofonist ja helilooja Maria Faust.

Foto: Andras Kralla

“See on meie enda tegemata jätmine ja on tegelikult meie enda süü, et sellised liidrid ja hullud meid üle võtavad,” ütles Faust Pärnu juhtimiskonverentsil. Tema meelest me laseme ise sellistel hulludel endaga nii halvasti käituda.