Tagasi 21.05.25, 08:52 Läti kaalub raiemahu suurendamist Läti kaalub, kas suurendada riigimetsa raiemahtu, esialgsete hinnangute kohaselt võiks selline otsus tuua riigieelarvesse kuni 100 miljonit eurot aastas.

Otsust Läti raiemahtude kohta on oodata jaanipäevaks

Foto: Julia-Maria Linna

Kokku on riigimetsades praegu umbes 120 miljonit kuupmeetrit puitu, mis on raiumiseks küps või on oma kasuliku eluea juba ületanud, kirjutab Läti ringhääling.