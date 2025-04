Tagasi 09.04.25, 16:00 VKG biotoodete tehase arenduse esimene etapp läheneb lõpule Saates „Mets ja majandus“ on seekord jutuks Eesti ühe suurema tööstusprojekti areng – VKG plaanitav biotoodete tehas. VKG biotoodete arendusjuhti Lauri Raidi sõnul on projekt jõudnud esimese olulise etapi lõppu.

Lauri Raid on vedanud VKG biotoodete tehase projekti algusest peale.

Foto: Toomas Kelt

Tehase rajamise etappe on kolm – planeerimine, finantseerimine ja projekteerimine koos lõplike lepingute sõlmimisega. Praegu ollakse sealmaal, et kohaliku omavalitsuse eri- ja keskkonnamõjude hindamise planeering on lõpusirgel ning konkreetne asukoht – Aa küla Lüganuse vallas – on lukustatud.