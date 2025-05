Tagasi 22.05.25, 16:57 Raadiohommikus: 180 miljoni küsimus, sõnumiga ettevõtja ja pensioniraha põletavad noored Nädala viimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime Enefit Greeni aktsiate rahast ja pensionirahast ning Eesti võimalusest ja vajadusest saada suurfirmade peakontorite maaks.

Hommikuprogrammis räägime 180 miljoni euro küsimusest ehk mida võiksid teha Enefit Greeni eksaktsionärid nende kontodele potsatanud rahaga. Kas summa võiks panna Tallinna börsi kihama?

Foto: Liis Treimann

Börsianalüütik Rudolf Stenar Saluoks avaldas märtsi lõpus Äripäeva raadios lootust , et Enefit Green i aktsiate eest saadavad miljonid voolavad teistesse Eesti ettevõtetesse ja panevad kodubörsi kihama. Uurime Saluoksalt nüüd, kui ühtekokku 180 miljonit eurot on potsatanud eksaktsionäride kontodele, kas ta on jätkuvalt sama usku. Ühtlasi palume tal hinnata käimasolevaid ja äsja lõppenud võlakirjade pakkumisi.

Tarkvaraettevõtte Thorgate asutaja ja juht Raido Pikkar kuulutab sõnumit, et Eestist peab saama nn peakontorite maa. See on meile ka julgeolekuliselt elutähtis, rõhutab Pikkar. Kõik eeldused on selleks tema meelest olemas, kui mõned kitsaskohad ära lahendada. Sellest Raido Pikkariga räägimegi.

Viimased andmed näitavad, et teisest pensionisambast lahkujate seas kasvab alla 25aastaste osakaal ning seejuures nad kulutavad seda raha hoogsalt, selmet tuleviku tarbeks investeerida. Olukord on tõsine ning teine sammas tuleks taas kohustuslikuks muuta , kirjutas Swedbank Investeerimisfondid e juht Age Petter . Küsime temalt stuudios, millised põhjused niisuguse trendi tagant paistavad.

Viimased andmed näitavad, et teisest pensionisambast lahkujate seas kasvab alla 25aastaste osakaal ning seejuures nad kulutavad seda raha hoogsalt, selmet tuleviku tarbeks investeerida. Olukord on tõsine ning teine sammas tuleks taas kohustuslikuks muuta , kirjutas Swedbank Investeerimisfondid e juht Age Petter . Küsime temalt stuudios, millised põhjused niisuguse trendi tagant paistavad.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Joonas-Hendrik Mägi. Saatepäev jätkub kuue saatega: 10.00‒11.00 "Sisuturundussaade". Eesti Energia avas 20. mail võlakirjade emissiooni, mille esialgne maht on 10 miljonit eurot. Võlakirjade pakkumine kehtib mai lõpuni ja see on suunatud lõpptarbijatele. Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm ja LHV Panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus räägivad investeeringuvõimalustest väikse riskiga võlakirjadesse. Saadet juhib Juuli Nemvalts. 11.00‒12.00 "Äripäev eetris". Äripäeva ajakirjanikud võtavad nädala olulisemad majanduslikud ja poliitilised teemad luubi alla ning valivad nädala võitjad ja kaotajad. Arutame nädalavahetusel toimunud Eurovisiooni lauluvõistluse üle ja samuti tulevad jutuks võimalikud ja välja pakutud maksud ning ettevõtete uued kohustused. Lisaks kiidame Eesti ettevõtteid, kes pingutavad higimull otsa ees ellujäämise nimel, aga kritiseerime ka ettevõtet, kes ei saa kuidagi hakkama äri elluäratamisega. Räägime ka traagilise kopteriõnnetuse kajastamise tagamaadest. Saates osalevad Mari Mets, Kristjan Kurg ja saatejuht on Stiine Reintam. 12.00‒13.00 "Sisuturundussaade". Saates tuleb juttu Everaus Kinnisvara kasvustrateegiast, turuolukorra tunnetusest ja sellest, mis eristab tugevat arendajat lihtsast kinnisvaramüüjast. Fookuses on ka käimasolev võlakirjaemissioon – selle tingimused, eesmärgid ja investorite jaoks olulisemad aspektid. Räägime ka kinnisvaravaldkonna tulevikust ja sellest, kuhu on Everaus praeguses turuolukorras liikumas.

Saatekülaline on Everaus Kinnisvara tegevjuht Janar Muttik.

Saadet juhib Lauri Toomsalu.

13.00‒14.00 “Juhtimisaudit”. Tööandjad tegid valitsusele ettepanekud, mis vähendaksid töötervishoius ja -ohutuses bürokraatiat. Nende ettepanekute sisu ja mõju avab saates töötervishoiu ja tööohutuse veebiplatvormi VITS Solutions juht Jaanika Jelistratov.

Saadet juhib Helen Klettenberg.

15.00‒16.00 “AI faktor”. Räägime sellel korral võib-olla maailma parimast läbirääkijast ehk Pactum AI läbirääkimistarkvarast. See on kasutusel paljudes Ameerika Ühendriikide suurettevõtetes, et automatiseerida sadu tuhandeid tehinguid.

Ettevõtte kaasasutaja Kristjan Korjus leiab, et tulevikus peavad kõik suuremad ettevõtted palkama endale AI-läbirääkija. Koos teise kaasasutaja Kaspar Korjusega räägitakse saates Pactum AI kogemusest – kuidas masinad suudavad pidada automatiseeritud lepinguläbirääkimisi ning miks see tulevik ei ole enam ulme, vaid reaalsus Fortune 500 ettevõtetes.

Saatejuht on Mart Valner.

17.00‒18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Kas nüüd saabub moment, kus Donald Trump hülgab Ukraina läbirääkimised? Mitme vaatleja arvates tõi telefonikõne Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga selle lähemale kui kunagi varem. Otsime vastust USA poliitikat tähelepanelikult jälgiva kommunikatsioonieksperdi Andreas Kaju kaasabil.

Rahvusvahelise valuutafondi IMFi eksperdid tegid Eestisse kahenädalase visiidi ja kirjutasid raporti, milles soovitavad kehtestada kaks uut maksu, sest Eesti majandus on struktuursete muutuste lävel, kuid praegused maksumäärad on jõudnud juba viimase piirini. Arutleme eelmise rahandusministri Mart Võrklaevaga, kas Eestis tuleks hakata senisest enam vara maksustama, selmet näiteks tõsta käibemaksu, mis lööb valusamalt just vaesemat elanikkonda.

Möödunud nädal tõi uudise, et Eesti saab juurde uue urbanistliku helikeelega raadiojaama. Uut raadiot nimega Legendaarne raadio hakkab vedama Genka, kellega räägime, mis funktsiooni raadio praegusel ajal üldse täidab.

Saate teevad Lauri Leet, Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv ja Eget Velleste.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.