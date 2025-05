Tagasi 24.05.25, 09:00 Andrus Kaarelson: tubli töö ja karistus? Nii ei lähe! Eesti on omanike riik. Me elame siin püsivalt, see maa ja need majad on meie omad. Kinnisvaramaksu kehtestamine purustaks seega Eesti omariikluse ühe kõige olulisema alustala, kirjutab Parempoolsete juhatuse liige Andrus Kaarelson.

Andrus Kaarelson.

Foto: e-estonia.com

Parempoolsed on kõigiti nõus suure osa IMFi värskes hinnangus esitatud seisukohtadega. Näiteks see: Eesti maksukoormus on jõudnud kriitilisele piirile, kus maksude edasine tõstmine võib hakata laekumisi hoopis vähendama. Täpselt nii, maksutõus on tõesti olnud pretsedenditult järsk ja täiesti põhjendamatu.

Mis puudutab aga IMFi soovitusi varamaksudega, siis siin lähevad meie arvamused täpselt vastassuunas.

Esiteks soovitas IMF kaaluda elamumaa maksuvabastuse piiramist, sest kodualune maa on Eestis suures ulatuses maksuvaba. Olgu, maksubaaside üle võib pidada debatti, aga kindlasti ei toeta Parempoolsed maamaksu praegust kiiret tõusu – viimase kolme aastaga on see juba paljudes piirkondedes kahekordistunud. Selline surve koduomanikele on lihtsalt ebaõiglane.

Pealegi viib see meid ka majanduse vaates valesse suunda – soovi hästi elada ei tohi ometi karistada.