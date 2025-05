Tagasi 21.05.25, 19:23 LHV rohefondid pole ainsad kadujad. Värske reegel piirab pensionifondide roheliseks nimetamist

Need fondid, mis kasutavad keskkonnaalaseid või mõjuga seotud mõisteid, peaksid ette näitama, et vähemalt 80% nende investeeringutest oleksid kooskõlas kestliku investeerimisega.

Foto: Andras Kralla

Tänasest tohivad end roheliseks nimetada vaid need Euroopa fondid, kes suudavad ette näidata, et enamik nende investeeringuid on tehtud jätkusuutlikesse ettevõtetesse. Nii astuvad sammu tagasi nii mõnedki, kes seda ette näidata ei suuda.

“See oli kahtlemata miski, mis ka läbi käis,” tõdes LHV Varahaldus e juht Vahur Vallistu , kes teatas esmaspäeval LHV roheliste pensionifondide lõpetamisest. Euroopa Liidu nõudmistega oli Vallistu sõnul raske sammu pidada ning nimereegel oli üks nendest.