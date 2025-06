Tagasi 02.06.25, 17:05 Raadiohommikus: jalgpalliklubide kriminaaluurimine ja ukrainlaste märul vaenlase tagalas Teisipäevases hommikuprogrammis räägime tehisaru haridusprogrammist TI-hüpe, Ukraina relvajõudude unikaalsest droonirünnakust Vene lennuväljade pihta, jalgpalliklubide kriminaaluurimisest ning Poola presidendist.

Konkurentsiameti uurib võimalikku konkurentsikahjustavat kokkulepet Eesti jalgpalliklubide vahel.

Foto: Andras Kralla

Nendel teemadel tulevad Äripäeva raadio stuudiosse arutlema äsja tööd alustanud TI-hüppe juhid Ivo Visak ja Märt Lume, julgeolekuekspert Ilmar Raag, Nõmme Unitedi noortetöö juht Madis Metsmägi ning Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.

Hommikut veavad Martin Johannes Teder ja Ireene Kilusk.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Aastaringselt töötav moodulrobot Yarbo, mis niidab muru, puhub lehti, trimmerdab, väetab ja veab haagist ka, muudab kinnisvarahalduse mängureegleid.

Saates uurime, kuidas see tehnoloogia sobib kinnisvarahaldusfirmadele, korteriühistutele ja tootmisparkidele, kelle haldusvajadused on suured ja muutlikud. Külas on Yarbo brändi ametlik esindaja Tauri Kade, saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Võtame kokku möödunud kuu investor Toomase portfellis ning lisaks arutleme põletavatel teemadel, mis turgudel toimumas on. Saates on Äripäeva ajakirjanikud Juhan Lang, Dmitri Fefiliov ja saadet juhib Jaan Martin Raik.

Arutleme saates kohaliku turu võlakirjade buumi üle ja räägime Investeerimismängust, mis saab juuni lõpuga läbi. Vaatame otsa, mis on olnud seni võitvad strateegiad. Lisaks teeme juttu Nvidiast, mis mai lõpus oma tulemustega taas üllatas.

13.00–14.00 “Cleantech”. Kauaoodatud ja sisutihe värske koalitsioonilepe seab fookusesse energeetika rohepöörde, kodumaise energiajulgeoleku ja tarbijale taskukohase hinnakujunduse.

Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja innovatsioonisaates on külas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, et rääkida, mida uus lepe tegelikult tähendab: kas põlevkivi lõpp on nüüd kindlalt paigas? Kas taastuvenergia arendamine saab hoo sisse? Ja mis saab kohalike kogukondade rollist energeetikaprojektides? Saadet juhib Mart Valner.

15.00–16.00 “Võitjate põlvkonnad”. Saates on külas pereettevõtte Terminal Energia teine ja kolmas põlvkond – Rauno, Raido ja Kristjan Raudsepp. Räägime, kuidas topeltjuhtimine aitab edukalt ettevõtet kasvatada ja miks on vennaga koos äri tehes lihtsam. Kuuleme, mida on Raudseppade peres juba kaks põlvkonda õigesti tehtud, et pereettevõttega liitumine tundub loomulik jätk, mitte pealesunnitud ootus.

Saadet juhib Jana Palm.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.