Tagasi 17.06.25, 11:39 Air Baltic vajab veel veerand miljardit Läti riiklik lennufirma Air Baltic vajab 250 miljonit eurot, et viia ellu oma pikaajalist strateegiat ehk noteerida börsil aktsiad ja teha teoks arenguplaanid, ütles ettevõtte nõukogu esimees Andrejs Martinovs.

Air Balticu lennuk

Foto: AFP/Scanpix

„Meie plaan on tugevdada kapitali ja IPO korral tahame näha umbes 250 miljoni euro suurust summat. Seega, kui te küsite minult kui nõukogu esimehelt, kui palju on vaja ettevõtte arenguks ja strateegia elluviimiseks, siis minu vastus on 250 miljonit,“ ütles Martinovs Läti Raadiole.