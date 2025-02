Air Baltic noolib Ryanairi turuosa

Läti lennufirma Air Balticu juht Martin Gauss plaanib ettevõtet igal järgneval aastal kasvatada ja viia firma peagi börsile – öelgu kohalikud poliitikud ja kriitilised ajakirjanikud, mida tahes. Erilist kasvu loodab ta edaspidi aga just Eestist.

Eestis on taas kasvanud mure lennuühenduste pärast. Hiljuti teatas Ryanair Tallinna Lennujaama üllatuseks, et tühistab tasude tõusu tõttu kuus otseliini Tallinnast. Aasta alguses tunnistas ka Air Baltic, et peab tänavu osa suviseid lende mootorite hoolduse viibimise tõttu ära jätma.