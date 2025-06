Tagasi 21.06.25, 17:30 Meelis Annus ehk tagasihoidlik tippjuht elava maaelu teenistuses Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) tüüri hoiab juba neljandat aastat oma kindlas kätes Lääne-Virumaa mees Meelis Annus. Tagasihoidlik tippjuht teab, et kõige tähtsam on kliendi ja seejärel töötajate rahulolu – just nii viis ta teraviljaühistu Kevili käibe kuue aastaga 40 miljonilt 100 miljonini. Hästi läheb ka MESil.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhataja Meelis Annus.

Foto: MES

Töövõite on Annusel ette näidata veelgi, kuid mees rõhutab, et pole ühtegi tööd teinud pelgalt raha pärast. “Töö peab olema põnev ja arendav, organisatsioon peab saama minust kasu ja mina saama organisatsioonist kasu,” sõnas Annus ja lisas, et töötajaid tuleb hoida: “Selles mõttes on organisatsioon nagu orkester – juhina võid ju üksi ees vehkida, aga nauditava meloodia toob kuuldavale ikka orkester.” Juhtimistarkustest aga lähemalt allpool.