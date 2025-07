Hillar Teder Ukraina sanktsioonidest: Eesti ei kaitse oma ettevõtet välismaal

Ettevõtja Hillar Teder leiab, et ta on sattunud Ukraina sanktsioonide alla ebaõiglaselt. Tema sõnul peaks sellises olukorras Eesti välisministeerium tõttama ettevõtjale appi, aga ei tee seda.

Ukraina kehtestas sanktsioonid kolme Eesti ettevõtja vastu – need on Hillar Teder ja Rauno Teder ning Arricano endine finantsjuht Lauri Reinberg. Põhjused on sanktsioonide alla sattunud isikutele ebaselged, kirjutas Delovõje Vedomosti.

Hillar Teder on veendunud, et need sanktsioonid on ebaõiglased. Urmas Sõõrumaa , kellel oli kunagi Ukrainas turvafirma, väidab isegi, et seal on lihtsalt võimatu äri ajada.